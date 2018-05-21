Как менялся Егор Халявин: фото до и после пластики

Проект Дом-2 дал российскому шоу-бизнесу много новых медиалиц. В их число вошли певица Ольга Бузова, светская львица Алена Водонаева, актриса Наталья Бардо, звезда Инстаграм и одна из ведущих проекта Ксения Бородина. Теперь звездный час поймал и Егор Халявин, который неудержим в своем стремлении к идеальной красоте и кукольной внешности.

Парень только начал свой путь трансформации тела и лица, как отечественные СМИ признали его русским Кеном. Узнаем, как меняется Егор Халявин, а именно его лицо и тело до и после пластики.

Дом-2 как стартовая площадка в жизни

2 мая 2014 года на гиперпопулярный телевизионный проект Дом-2 пришел симпатичный мальчик Егор Халявин. Парень был похож на галантного добряка, который мило улыбался. Половина девушек проекта так и не приняли Егора из-за его полноты, несмотря на острый ум, рациональность, чувство юмора.

Егор пробыл на телестройке около года. Он безуспешно пытался построить любовь с Таней Кирилюк и Мариной Африкантовой.

Организаторы шоу далеко не единожды помогали участникам пережить трансформацию своей внешности для того, чтобы построить любовь на проекте и удачно реализоваться за его пределами. Егору была рекомендована специальная диета и спортивный комплекс упражнений. Парень за короткое время похудел на 20 килограммов и даже был выбран со своей половинкой претендентом на проживание, на Сейшелах.

Эта пара стала первооткрывателями Острова Любви. Но насильно мил не будешь и Халявину все-таки пришлось покинуть проект. Парень абсолютно не расстроился и стал усиленно заниматься своим телом и внешностью.

Изменения после ухода

Как только Егор ушел с проекта, он стал выкладывать в глобальную сеть фотографии с заметными изменениями во внешности. Несмотря на то что парень очень сильно похудел на проекте, Егор решили изменить еще и внешность.

Он удалил так называемые комки Биша на щеках. Лицо Егора стало худощавым и кукольным. И также косметологи вкачали парню в губы гиалуроновую кислоту и скорректировали овал лица. Даже брови Егора Халявина приобрели четкие красивые очертания.

Молодой человек объявил своим фанатам, что снова собирается к пластическому хирургу, чтобы привести в порядок свое тело. Егор хочет сделать свою внешность идеальной, как у его заграничных кукольных "собратьев". На последних фото можно увидеть, как Халявин посещает пластического хирурга и тот наносит ему разметку на тело.

Врачи наметили парню хирургическим маркером на теле его будущую грудь, идеальные кубики пресса, косые мышцы живота и рельеф спины.

Халявин прошел не только через перечисленные манипуляции пластических хирургов, но и не так давно, Егор сделал ринопластику, липосакцию, удалил слизистую, подтянул веки, увеличил ягодицы. Сам парень говорит, что с каждой операцией (а их уже прошло 11 из необходимых 30) он чувствует себя увереннее. С помощью хирургов он убрал с лица лишние жировые отложения и даже воспользовался услугой подтяжки лица с помощью нитей.

Парень выкладывает каждую фотографию со своей трансформацией, которая приближает его к поставленной цели.

Егор считает, что именно эти пластические операции сделают его тело идеальным. Всего ему необходимо пройти через 30 операций, чтобы приблизиться к намеченному результату. Настойчивости и целеустремленности Егора можно только позавидовать. Он пропускает мимо ушей злобные выплески комментаторов в его адрес. Некоторых личностей сильно раздражает, что Егор Халявин очень изменился внешне. Ему постоянно приводят примеры того, каким он был до и стал после пластики. Но молодого человека трудно разубедить.

Егор признается, что он находится в затяжном реабилитационном периоде, ему все время плохо после операций. Но парень стойко выносит все тяготы судьбы и ждет завершения трансформации.

Как все начиналось

После ухода из молодежного телепроекта, на Халявина вышла американская компания, которая занимается пластическими операциями. Они сделали Егору предложение пройти их кастинг. В то время он расстался с любимой девушкой и решил, что пора менять свою жизнь. В то время молодой человек весил 150 килограммов, а компании нужна была мощная реклама своих услуг, другими слова резонанс.

После завершения пластических операций, в Америке будет запущено производство кукол-мальчиков по подобию Егора. У него заключено множество контрактов с модельными агентствами по всему миру. На популярных каналах будет запущено шоу про изменения внешности Халявина.

По словам Егора, после первых изменений на него посыпался шквал негатива в социальных сетях. Но целеустремленный парень говорит, что это ничто по сравнению с тем, что ему пришлось пережить на известной телестройке. Там он прошел хорошую школу жизни, когда каждый день начинался с унижений в его адрес из-за полноты. Егор отмечает, что каждый себя меняет, как ему хочется. Кому-то нравится спорт, другие идут таким путем, как он сам. Единственное, что сильно задевает парня - это ехидные комментарии про его будущую семью, в частности, детей.

Злобные критики пишут Халявину, что он не сможет изменить свою генетику и его дети будут такими же, как он до пластики. Парень хочет создать семью, ведь недавно ему исполнилось 30 лет и он полностью готов к такому серьезному шагу.

О своих пластических операциях Егор старается не рассказывать маме. Она очень сильно переживает за сына и изменения в его внешности. Егор Халявин не общается со своими родственниками по материнской линии. До и после пластики они его никак не поддерживали из-за своего предвзятого отношения к образу жизни парня. Зато он очень дружен со своей сестрой, которая помогает ему во всем.

Бытуют мнения, что если Халявин все-таки дойдет до конца с реализацией своего плана по изменению внешности, то он станет совсем другим человеком. Егор даже отдаленно не будет похож на того парня, который пришел на Дом-2, чтобы построить любовь.