 
 
 

Клео.ру
 
 

Где сейчас Эдвард Сноуден - новости 2019

0 0

Многих россиян интересует судьба бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, который в 2013 году сбежал в Россию от американской фемиды, раскрыв секреты спецслужб США. Всем интересно, где он сейчас и чем занимается в 2019 году.

6 лет жизни в России

Сразу после того, как Сноуден оказался в нейтральной зоне прилета в Москве, представлять его интересы вызвался известный адвокат Анатолий Кучерена. Он и сегодня время от времени знакомит журналистов с подробностями жизни бывшего агента спецслужб США.

По понятным причинам даже в России Эдвард Сноуден вынужден вести закрытый образ жизни, поэтому точно журналисты не знают, где он сейчас живет в Москве. Однако в 2019 году о нем появилась новая информация, переданная его адвокатом, а также представителями Совета Федераций РФ, которых он консультировал по вопросу возможного отключения интернета в России.

Интересно! Биография Анны Седаковой

Успешное изучение русского языка и русской культуры                                                              

Все россияне видели несколько лет назад Сноудена во время одной из пресс-конференций Президента России Владимира Путина, когда он задавал ему вопрос по видеосвязи на русском языке.

И сегодня бывший американский агент продолжает осваивать русский язык, проживая в России уже 6 лет. Кучерена сказал, что его доверитель ведет жизнь обычного россиянина.

Интересно! Состояние здоровья Ким У Бина в 2019 году

Он не только активно продолжает учить русский, но и знакомится с русской культурой, посещая:

  • музеи;
  • театры;
  • выставки.

Адвокат сказал, что Эдвард Сноуден самостоятельно посещает российские регионы, но не уточнил, где он сейчас находится.

Скорее всего, и в 2019 году американца охраняют российские спецслужбы. У него имеется вид на жительство, который позволяет ему свободно перемещаться по России, не привлекая к себе внимание прессы и посторонних людей.

Имея профессиональную подготовку агента одной из сильнейших в мире спецслужб, Эдварду не составляет труда быть незаметным для прессы в России.

Кучерена рассказал, что основная проблема, с которой столкнулся в России Сноуден, решена. Он регулярно видится со своими близкими и своей девушкой, которые беспрепятственно приезжали в Россию к американцу, обвиняемому на родине в похищении государственной собственности, шпионаже и госизмене.

Интересно! Анджелина Джоли и Брэд Питт снова вместе или нет

Профессиональная деятельность

Чем занимается в России Сноуден не известно по вполне понятным причинам. Но можно предположить, что он, в отличие от своего соотечественника – полицейского Джона Марка Дугана, сбежавшего в Россию в 2016 году, продолжает заниматься своей профессиональной деятельностью.

Если бывший американский полицейский, служивший в военно-морских силах США побоялся работать по своей основной специальности в России из-за того, что российские полицейские имеют слишком мало прав для опасной работы, то айтишник из американских спецслужб, похоже, полностью удовлетворен должностью консультанта ФСБ.

Сделать предположение об этом позволяет недавнее сообщение о том, что в Совете Федерации разрабатывается закон о создании устойчивого интернет-пространства в России на случай отключения его от иностранных серверов. О том, что российских законодателей, отвечающих за информационную безопасность России консультировал Эдвард Сноуден, рассказал председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Он указал на тот факт, что именно бывший агент АНБ, проживающий сейчас в России, рассказал про отключение Сирии от интернета 29 ноября 2012 года. Даже такую небольшую страну, которая находилась в то время в состоянии войны, это повергло в чудовищный экономический и инфраструктурный коллапс.

Клишас сообщил журналистам, что информацию для составления нового закона, защищающего российский интернет, СовФеру предоставил Эдвард Сноуден, не сообщая, где он сейчас и чем занимается в 2019 году. Похоже, что американец может быть причастен ко многим новым российским законам, касающимся компьютерной и финансовой безопасности.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
01.05.2019
Теги: Эдвард Сноуден 2019 новости

Читайте также

 

А как вы думаете чем сейчас занимается Эдвард Сноуден? 3  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору