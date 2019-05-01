Где сейчас Эдвард Сноуден - новости 2019

Многих россиян интересует судьба бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, который в 2013 году сбежал в Россию от американской фемиды, раскрыв секреты спецслужб США. Всем интересно, где он сейчас и чем занимается в 2019 году.

6 лет жизни в России

Сразу после того, как Сноуден оказался в нейтральной зоне прилета в Москве, представлять его интересы вызвался известный адвокат Анатолий Кучерена. Он и сегодня время от времени знакомит журналистов с подробностями жизни бывшего агента спецслужб США.

По понятным причинам даже в России Эдвард Сноуден вынужден вести закрытый образ жизни, поэтому точно журналисты не знают, где он сейчас живет в Москве. Однако в 2019 году о нем появилась новая информация, переданная его адвокатом, а также представителями Совета Федераций РФ, которых он консультировал по вопросу возможного отключения интернета в России.

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Успешное изучение русского языка и русской культуры

Все россияне видели несколько лет назад Сноудена во время одной из пресс-конференций Президента России Владимира Путина, когда он задавал ему вопрос по видеосвязи на русском языке.

И сегодня бывший американский агент продолжает осваивать русский язык, проживая в России уже 6 лет. Кучерена сказал, что его доверитель ведет жизнь обычного россиянина.

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Он не только активно продолжает учить русский, но и знакомится с русской культурой, посещая:

музеи;

театры;

выставки.

Адвокат сказал, что Эдвард Сноуден самостоятельно посещает российские регионы, но не уточнил, где он сейчас находится.

Скорее всего, и в 2019 году американца охраняют российские спецслужбы. У него имеется вид на жительство, который позволяет ему свободно перемещаться по России, не привлекая к себе внимание прессы и посторонних людей.

Имея профессиональную подготовку агента одной из сильнейших в мире спецслужб, Эдварду не составляет труда быть незаметным для прессы в России.

Кучерена рассказал, что основная проблема, с которой столкнулся в России Сноуден, решена. Он регулярно видится со своими близкими и своей девушкой, которые беспрепятственно приезжали в Россию к американцу, обвиняемому на родине в похищении государственной собственности, шпионаже и госизмене.

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Профессиональная деятельность

Чем занимается в России Сноуден не известно по вполне понятным причинам. Но можно предположить, что он, в отличие от своего соотечественника – полицейского Джона Марка Дугана, сбежавшего в Россию в 2016 году, продолжает заниматься своей профессиональной деятельностью.

Если бывший американский полицейский, служивший в военно-морских силах США побоялся работать по своей основной специальности в России из-за того, что российские полицейские имеют слишком мало прав для опасной работы, то айтишник из американских спецслужб, похоже, полностью удовлетворен должностью консультанта ФСБ.

Сделать предположение об этом позволяет недавнее сообщение о том, что в Совете Федерации разрабатывается закон о создании устойчивого интернет-пространства в России на случай отключения его от иностранных серверов. О том, что российских законодателей, отвечающих за информационную безопасность России консультировал Эдвард Сноуден, рассказал председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Он указал на тот факт, что именно бывший агент АНБ, проживающий сейчас в России, рассказал про отключение Сирии от интернета 29 ноября 2012 года. Даже такую небольшую страну, которая находилась в то время в состоянии войны, это повергло в чудовищный экономический и инфраструктурный коллапс.

Клишас сообщил журналистам, что информацию для составления нового закона, защищающего российский интернет, СовФеру предоставил Эдвард Сноуден, не сообщая, где он сейчас и чем занимается в 2019 году. Похоже, что американец может быть причастен ко многим новым российским законам, касающимся компьютерной и финансовой безопасности.