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Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении


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По итогам голосования в финале Евровидения Сергей Лазарев, представляющий Россию, вновь стал третьим. Его опередил артист из Голландии, занявший первое место, и певец из Италии.

Сам Сергей своим выступлением доволен. Он отметил, что его команда выложилась полностью. В отличие от прошлого раза, в этот у них не было времени на отдых перед финалом. Репетиции, по словам Лазарева, оказались непростым испытанием. Их периодически подводила аппаратура. Кстати, номер участника от России по технической сложности превзошел выступления других конкурсантов.

Сложной была и песня. Это отмечает и сам Сергей, и выступивший продюсером Филипп Киркоров. От классического формата Евровидения она отличалась. Зато позволила продемонстрировать вокальные данные мужчины. Интересно, что слушателям из Европы песня Лазарева пришлась по душе. Сазу в 11 странах она заняла в рейтинге ITunes первое место.

В ходе голосования баллы от зрителей других стран у Лазарева были высокие, а вот жюри конкурса его выступление не оценило. Таким образом, повторить триумф Димы Билана и вернуться на конкурс повторно, чтобы забрать победу, Сергею не удалось.

Он сам, безусловно, расстроен таким результатом. Артист отмечает, что он не знает, чем еще могут удивить артисты из нашей страны, чтобы подобное предвзятое отношение исчезло и оценивались не политические игрища, а в первую очередь, талант и артистизм.

Филипп Киркоров своего подопечного поддержал. Он отметил, что в случае с Лазаревым стабильность – это признак мастерства.

Что касается зрительского голосования, Лазарев расстроен тем, что Белоруссия и Грузия не дали нашей стране баллов. Эти моменты он также связывает с отношениями между государствами и политической пропагандой. При этом Лазарев отметил хоть и небольшую, но все-таки положительную динамику. В этот раз журналисты и участники были настроены по отношению к представителю России немного лояльнее и острых политических вопросов практически не задавали.

Краткая информация о Сергее Лазареве

Имя: Сергей Лазарев

Отчество: Вячеславович

День рождения: 01.04.1983

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 182 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певец, ведущий

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0 Не нравится 3 Нравится 19.05.2019 Теги: сергей лазарев

Как вы считаете, Лазареву вообще стоило ехать на Евровидение во второй раз? 6  

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