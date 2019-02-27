Биография актера Джейсона Момоа

После выхода в прокат нового американского фильма «Аквамен» к актеру Джейсону Момоа, его биографии и личной жизни, у зрителей снова появился повышенный интерес. Брутального артиста с яркой внешностью, которую не портит даже характерный шрам на левой брови, зритель мог видеть до этого в разных фильмах, в том числе и в знаменитом сериале «Игра престолов». Однако «Аквамен» стал особым этапом в карьере Джейсона, который сделал его действительно голливудской звездой первого уровня.

Биография

Американский актер Джейсон Момоа сильно отличается от своих собратьев по актерскому цеху не только экзотическими внешними данными, но и весьма тернистым путем, приведшим его на голливудский олимп.

Он появился на свет 1 августа 1979 года в главном городе Гавайского архипелага – в городе Гонолулу. В нем смешано большое количество кровей разных народов. Отцом его был художник Джозеф Момоа, коренной гаваец.

Его мать Кони Лемке занималась фотографией. Она была представительницей смеси разных народов – немцев, ирландцев и индейцев.

Интересно! Биография актера Рами Малека

Именно такое уникальное сочетание генетических данных разных народов подарило единственному ребенку этой эффектной пары такие выразительные черты лица и отличные физические данные. Артист имеет высокий рост в 193 см, великолепную мускулатуру и привлекательную внешность.

Отец рано ушел из семьи, воспитывала его мать, которая с сыном переехала с Гавайских островов в Айову. Хорошо физически развитый подросток с детства уделял много времени спорту, занимаясь метанием топора и альпинизмом. В колледже мальчик специализировался на изучении морского подводного мира.

В студенческие годы Джейсон Момоа много путешествовал и учился. В его биографии были этапы, когда он учился живописи в Париже, изучал буддизм в Тибете. В его личной жизни было много разных этапов, во время которых молодому человеку приходилось заниматься разными профессиями.

Когда настало время защищать диплом, он возвращается на Гавайи, пытаясь восстановить свои отношения с отцом.

Он начинал как мужская модель, на которую обратил внимание в 1998 году знаменитый дизайнер из Японии Такео Кобаяси, пригласивший его работать в модельный бизнес. Одновременно с этим он не оставлял свое увлечение подводным миром, принимая участие не только в конкурсах красоты, которые организовывались для мужчин, но и занимаясь торговлей снаряжения для серфинга.

В 1999 году Джейсона приглашают впервые на съемочную площадку в знаменитый сериал «Спасатели Малибу». После этого началась его кинематографическая карьера. С 2000 по 2009 год молодого актера приглашали не только на роли, требующие внешней фактуры, но и в кинокомедии. Одной из заметных работ стали съемки в сериале «Звездные врата: Атлантида», в котором он успешно снимался с 2005 по 2009 года.

В 2010 году ему предложили роль в новой версии «Конана-варвара» и пригласили в культовый сериал «Игра престолов» на роль кхала Дрого.

Вместе с работой в этих проектах он снимается в боевиках и в фильмах ужасов, которые, правда, получили у критиков не очень высокую оценку, но довольно благосклонно были приняты зрителями.

В 2016 году он пробует свои силы в фильме-апокалипсисе, в котором сыграл роль каннибала. Сам Момоа признается, что ему больше нравится играть положительных персонажей, у которых по каким-то причинам испорчена репутация, однако при этом весьма неплохо играет роли реальных и фантастических злодеев.

В то время, когда он не занят на съемках, Джейсон Момоа любит проводить на свежем воздухе. В его биографии и в личной жизни переплелось много культур и традиций, оказавших большое влияние на формирование его личности. Он любит отправляться в горные походы, совершать путешествия на байдарке, активно заниматься спортом, катаясь на велосипеде, роликах или на сноуборде.

Он религиозен и исповедует буддизм, любит играть на гитаре и много времени отдает воспитанию своих двух детей, приобщая их к спорту и природе. Джейсон не смотрит фильмы, а отдает время отдыха чтению книг. Любимыми его произведениями являются творения японских поэтов и Бодлера.

Актер исключил из своей жизни телевидение, старается меньше прибегать к возможностям цифровых технологий.

Семья: жена и дети

Джейсон Момоа имеет семью и двух детей. В его семейной биографии и личной жизни столько же экзотики и эксклюзивности, как и в нем самом. Его семейные фото поражают всех, кто видит на них бывшую жену Лени Кравица – Лизу Боне. Именно к нему ушла от своего первого культового супруга Лиза Боне, которая была старше Джонсона на 12 лет.

До встречи с ней Джейсон встречался и даже обвенчался с одной из актрис из сериала «Спасатели Малибу» - Симон МакКинон. Пара объявила о своей помолвке в 2004 году, но в 2006 они окончательно расстались из-за того, что Джонсон влюбился в Лизу.

Лиза Боне имеет репутацию роковой темнокожей красотки, в которой смешалась африканская и еврейская кровь. Эффектная яркая внешность и актерский талант покорили сердца многих зрителей, в числе которых оказался и Джейсон.

Он встретил ее на голливудской вечеринке в 2005 году, после этого биография и Джейсона Момоа и его личная жизнь круто изменились.

Лиза после развода с Кравицем, который был против ее актерской карьеры, долгое время жила одна со своей дочерью от первого брака Зои. На вечеринке именно она первая подошла к Джейсону, который просто оробел. Увидев кинодиву, в которую был влюблен с детства по сериалу «Шоу Косби».

Реакция у Джейсона на первое появление Лизы была такая же, как у Лени – оба потеряли дар речи и не могли произнести ни слова, оба влюбились в нее с первого взгляда.

Лиза имеет небольшой рост по голливудским параметрам – всего 157 см. Они вместе Джейсоном смотрятся рядом забавно, поэтому на общих фото актер часто нагибается к супруге. Через год после их первой встречи, в 2006, у них родилась дочка Лола Иолани, поэтому помолвка Джейсона с Симон МакКинон была расторгнута.

В 2007 году родился сын, которого назвали причудливо по гавайски – длинным именем Накоа Вулф Манакауапо Намакеаха Момоа. Кроме воспитания своих детей Джейсон помогает советом и старшей дочери от первого брака Лизы – Зое в ее актерской профессии.

Фильмография

Зрителю известны следующие картины:

1999 год – «Спасатели Малибу»;

2003 год «Гавайская свадьба»;

2004 год сериал «Северный берег», «Каникулы Джонсонов»;

2005 год «Звездные врата: Атлантида»;

2010 год «Конан-варвар»;

2010 год сериал «Игра престолов»;

2013 год боевик «Волки»;

2014 год фильм ужасов «Отладка»;

2014 год «Дорога чести» - первая сценарная и режиссерская работа Момоа;

2016 год «Плохая партия»;

2018 год «Аквамен»;

2018 год «Дикий».

Последние новости 2019 года

Журналисты были удивлены, узнав о том, что пара Момоа и Бене 11 лет проживали в гражданском браке. В 2017 году произошла церемония их бракосочетания в Калифорнии в особняке пары, расположенном в Топанга, о которой было объявлено осенью этого же года. Свадьба не была пафосной, на ней присутствовали только близкие люди.

Одновременно со съемками «Аквамена» артист снимался в кинодраме «Храбрец», где играл главную роль лесничего, который борется с наркоторговцами, оказавшимися в его лесу.