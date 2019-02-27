Биография актера Рами Малека

Церемония присуждения Оскара за "лучшую мужскую роль" в 2019 году актеру Рами Малеку за фильм «Богемская рапсодия», вызвала трогательные чувства у зрителей. После победы и очень трогательной речи Рами Малека, его биографией и личной жизнь заинтересовались многие.

Голливуд активно выдвигает героев экрана не с англосаксонскими корнями, меняя актерскую обойму. В 2019 году многие сердца покорил египетский актер с большими глубокими глазами.

Биография

Если раньше соблюдалась только квота для афроамериканцев, то сегодня все больше становится звезд с латиноамериканским, восточным и азиатским типом лица. А успешными героями, снятых лент, которым следует подражать, становятся такие реальные личности, как Фреди Меркури, который кроме музыкального таланта обладает еще одним важным признаком: он не принадлежит полностью к миру белых американцев.

Молодой актер Рами Малек, семья которого в 70-е годы приехала в США из Египта, своей биографией и личной жизнью показывает пример нового поколения успешных американцев. Согласно прогнозам демографов и социологов, через 20-30 лет количество белокожих представителей среди всех американских граждан достигнет отметки 47-45%.

Рами Малик отлично подходит на эту роль. Его отец – араб. В Египте он работал гидом. Мать, гречанка по происхождению, занималась бухгалтерским делом.

В семье воспитывалось три ребенка – старшая сестра и два брата-близнеца. Рами Малек и его брат близнец Сами, как и все близнецы, отлично ладят друг с другом и со своей старшей сестрой, которая работает врачом на скорой помощи.

Витки творческой карьеры:

Рами в 1999 году, после окончания католической школы, поступает в университетский колледж изобразительного искусства и кино. До начала настоящей актерской карьеры было очень далеко. Малик работал на разных работах и постоянно посещал в качестве зрителя телевизионные шоу, пока его в 2004 году не пригласили в сериал «Девочки Гилмор». Потом была эпизодическая роль фараона в двух фильмах «Ночь в музее». В 2010 году его пригласили в сериал «24», в котором он сыграл террориста-смертника. Молодого актера после этого заметил Стивен Спилберг и пригласил в свой проект «Тихий океан». Потом Томас Хэнкс приглашает его в свой фильм «Лари Краун», в котором молодой артист сыграл дуэт с Джулией Робертс. Он также сыграл вампира в сериале «Сумерки». Верхом карьеры молодого артиста стал сериал «Мистер Робот», который смог по популярности обойти «Игру престолов». Именно после этой работы Рами Малека пригласили в «Богемскую рапсодию» на главную роль. Когда на двух фото рядом ставят настоящего Меркури и загримированного Рами, отличить их очень сложно.

В кино артист смог с удивительной тонкостью передать не только внешнюю схожесть, но и внутренний мир знаменитого музыканта.

Личная жизнь

Рами Малек на сегодняшний день уже имеет капитал в 7 млн долларов.

Несмотря на свое арабское происхождение, он употребляет спиртное, отдавая предпочтение текиле. Молодой актер очень эмоционален, любит обсуждать политические проблемы, в том числе и египетские. Однако несмотря на такую эмоциональную открытость, он очень редко рассказывает про свою личную жизнь.

До недавнего момента зрители так точно и не знали, встречается ли он с Анджелой Сарафьян, с которой снимался в «Сумерках», были ли у него отношения с актрисой Портией Даблдей, с которой снимался в «Мистер Роботе».

До 2018 года фанаты актера только гадали о его личных пристрастиях, когда было объявлено официально, что Рами Малек и его партнерша по фильму «Богемская рапсодия» Люси Бойнтон, официально объявили себя парой.

Премия "Оксар" 2019

В феврале на ежегодной церемонии Рами Малек за фильм «Богемская рапсодия» был награжден статуэткой Оскара в 2019 году за лучшую актерскую работу. Его фото с церемонии вручения и видеокадры набрали огромное количество просмотров в интернете в рекордно короткие сроки.

Картина собрала 4 из 5 возможных Оскаров, уступив только в номинации «Лучший фильм» ленте «Зеленая книга», которая, по мнению многих, получила такую награду незаслуженно.

Лучшие роли

Кроме роли в «Богемской рапсодии», за которую артист получил свой первый Оскар в 2019 году, была отличная работа Рами в сериале «Мистер Робот». Это новый для телевиденья жанр – так называемый технотриллер, который становится все более актуальным по мере того, как проблема искусственного интеллекта все глубже проникает в повседневную жизнь человека и актуализируется.

Малеку была предложена роль главного героя – Эллиота Алдерсоне, который является гениальным программистом и компьютерщиком. В дневное время он обеспечивает информационную безопасность компании, а вечерами превращается в хакера и взламывает им же установленные защиты.

По сюжету ему удается взломать сайты служб национальной безопасности и получить доступ к секретной информации. Кроме этого, по сюжету он употребляет наркотики и имеет неустойчивую психику. Проект вызвал интерес зрителей и критики. В нем кроме молодых и неизвестных актеров сыграли такие звезды, как Кристиан Слэйтер. Буквально за 10 серий популярность и рейтинг Рами взлетели на небывалую высоту.

Благодаря этому фильму он смог выйти из амплуа актера второго плана и получить свою роль в «Богемской рапсодии», за которую ему вручили высшую награду американской киноакадемии.

За свою работу на телевидении в сериале «Мистер Робот» Рами Малеку присудили «Золотой глобус. На этом американском конкурсе телевизионных сериалов этот кибертриллер смог обойти «Игру престолов», что было очень сложно.

Сегодня зрители в сети снова просматривают первые серии «Мистера Робота» после просмотра «Богемской рапсодии» и активно оставляют лайки на фото Рами Малека в соцсетях. Актер покорил сердца миллионы зрителей!