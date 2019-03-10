Какого числа День медика в 2019 году

Третье воскресенье июня отмечается День медика в 2019 году, как, впрочем, и в другие года. Это ежегодный праздник, привязанный не к числу, а дню недели июня. Это достаточно удобное решение правительства страны, потому что медработники, связанные дежурством по сменам, могут отметить свой профессиональный праздник в удобное для себя время.

День медика в 2019 году, согласно календарю, будет отмечаться в РФ 16 июня. Учрежден праздник в 1980 году Указом Президиума Верховного совета СССР под № 3018-Х. Сегодня Указ действует в редакции с внесенными правками, заданными в 1988 году.

Кого надо поздравлять в этот день

Профессиональный праздник относится ко всем действующим и ушедшим на заслуженный отдых сотрудникам медучреждений разного ранга – государственного, частного. К ним относятся врачи всех специальностей, их помощники – медбратья и медсестры, служащие в больницах, поликлиниках, станциях скорой помощи санитары, фельдшеры.

К этой же категории относятся работники перинатальных центров, родильных домов – акушеры, гинекологи. Поздравить надо и всех сотрудников стоматологических, косметологических центров, частных кабинетов.

К медицинским работникам относятся и фармацевты, работающие в аптеках, административные служащие медучреждений, регистраторы, лаборанты, гардеробщицы, преподаватели и студенты медицинских учебных заведений.

Все они выполняют свой долг на страже здоровья. Их профессия считается священной, потому что они спасают жизнь человека. Медики разных профессий спешат на помощь заболевшим людям, становятся на борьбу с различными болезнями и патологиями, чтобы выздоровевший человек смог вернуться в строй, на работу, в семью.

История праздника Дня медика

В России все хорошо знают, что начало медицине как таковой положил Гиппократ, эскулап и философ древности. На его научных трактатах основана современная медицина. Каждый медик, вступая на самостоятельный трудовой путь, дает клятву Гиппократа, обязывающую соблюдать моральный облик, этические нормы, брать на себя ответственность за здоровье и жизнь человека.

Люди в белых халатах испокон веков пользуются доверием и уважением в обществе, к ним человек идет со своей болью и с надеждой на исцеление. Всегда врачи были элитой общества.

Есть и еще один профессиональный праздник – Всемирный День врача, его отмечают в первый понедельник ноября. Так когда же День медицинского работника в 2019 году? И 16 июня, общий для всех сотрудников медучреждений, и 7 октября, когда чествовать будут только врачей, отмечая их нелегкий труд.

Всемирный День Врача создан и проводится по инициативе организации «Врачи без границ» в рамках ООН, с 1971 года.

Сегодняшняя медицина имеет неизмеримо большие знания о болезнях и их излечении. Этому способствует труд научных работников, посвятивших свою жизнь служению в научных учреждениях российской и мировой системы здравоохранения. Благодаря их труду современные врачи вооружены новыми знаниями, инновационным оборудованием и разнообразными препаратами.

Как празднуют?

День медика в 2019 году будет проводиться в уже сложившихся традициях. Будут организованы торжественные собрания, на которых руководство отметит наиболее успешный труд сотрудников Почетными грамотами, премиями, благодарностями.

Работникам медицины, прослужившим в профессии 15 и более лет, государство присуждает звания «Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Недавно в России введена премия «Признание», которая присуждается в день, какого числа празднуется Международный день врача.

Этой премии достойны самоотверженные специалисты, показавшие на деле отличные результаты в профессии.

В преддверии Дня медработника в 2019 году, в праздничных мероприятиях принимают участие представители городских и областных отделов здравоохранения, депутаты, главные врачи всех медицинских учреждений района, города. Лучшие работники медицинской сферы города удостаиваются заслуженных наград, душевных поздравлений. Особое внимание уделяется ветеранам труда, им вручаются цветы и подарки, в их честь произносятся слова благодарности за самоотверженный труд.

На собраниях перед медицинскими работниками выступают школьники, ученики музыкальных школ, местные театральные группы. Для медицинских работников организуются концертные программы с участием лучших вокальными и хореографических групп из Домов культуры города, района.

Желая поздравить медработника, важно узнать заранее какого числа будет День медика в 2019 году, чтобы подготовить теплые слова и, возможно, презент.