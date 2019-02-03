Умер Децл. Исполнителя не стало в возрасте 35 лет
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Первым официально о смерти исполнителя сообщил его отец Александр. В своем аккаунте на Facebook мужчина кратко написал: «Кирилла больше нет…»
Более подробно о случившемся рассказал директор рэпера Павел. По словам мужчины, вечером 2 февраля Децл давал концерт в Ижевске. После выступления на сцене он прошел в гримерную, и буквально сразу стал жаловаться на плохое самочувствие.
По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Больше никакие подробности не сообщаются.
В 2018 году рэперу исполнилось 35 лет. Мужчина был женат. Вместе с супругой Юлией он воспитывал 13-летнего сына.
Успех к Кириллу пришел в 2000-х годах. Его дебютный альбом разошелся миллионным тиражом и сразу несколько песен из него стали громкими хитами. На протяжении нескольких лет они не выходили из ротации музыкальных каналов и радиостанций. Позже Децл исчез с больших экранов, но продолжал радовать преданных поклонников новыми треками.
В крупных скандалах Толмацкий младший замешан не был. Также не было в прессе никаких сообщений о его проблемах со здоровьем. Кончина Децла оказалась большой неожиданностью для близких, коллег и поклонников. Другие исполнители уже выражают свои соболезнования родственникам Кирилла, скорбят о преждевременно ушедшем из жизни рэпере фанаты.
Когда состоятся похороны, и где они буду проходить, на данный момент еще неизвестно.
Краткая информация о Децле
Имя: Децл
Отчество: Александрович
День рождения: 22.07.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 163 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певец
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Вам нравилось творчество Децла? 3
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Сергеевна / 03.02.19 10:31Я в шоке. До последнего думала, что это новость из серии «перейди к нам и нарвись на поток рекламы и прочее агрессивной чуши. Соболезную близким. Для них это еще больший шок.
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Maru / 03.02.19 10:27Светлая память. Грустно, что из жизни некоторые уходят такими молодыми .
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Stone / 03.02.19 10:24Да, уж. Ну и новости с утра… Печально все это. Слушал его запоем. Тот самый первый альбом. Тогда все от него фанатели.