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Умер Децл. Исполнителя не стало в возрасте 35 лет


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Первым официально о смерти исполнителя сообщил его отец Александр. В своем аккаунте на Facebook мужчина кратко написал: «Кирилла больше нет…»

Более подробно о случившемся рассказал директор рэпера Павел. По словам мужчины, вечером 2 февраля Децл давал концерт в Ижевске. После выступления на сцене он прошел в гримерную, и буквально сразу стал жаловаться на плохое самочувствие.

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Больше никакие подробности не сообщаются.

В 2018 году рэперу исполнилось 35 лет. Мужчина был женат. Вместе с супругой Юлией он воспитывал 13-летнего сына.

Успех к Кириллу пришел в 2000-х годах. Его дебютный альбом разошелся миллионным тиражом и сразу несколько песен из него стали громкими хитами. На протяжении нескольких лет они не выходили из ротации музыкальных каналов и радиостанций. Позже Децл исчез с больших экранов, но продолжал радовать преданных поклонников новыми треками.

В крупных скандалах Толмацкий младший замешан не был. Также не было в прессе никаких сообщений о его проблемах со здоровьем. Кончина Децла оказалась большой неожиданностью для близких, коллег и поклонников. Другие исполнители уже выражают свои соболезнования родственникам Кирилла, скорбят о преждевременно ушедшем из жизни рэпере фанаты.

Когда состоятся похороны, и где они буду проходить, на данный момент еще неизвестно.

Краткая информация о Децле

Имя: Децл

Отчество: Александрович

День рождения: 22.07.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 163 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певец

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6 Не нравится 14 Нравится 03.02.2019 Теги: ДеЦл

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