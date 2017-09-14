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Баста получил две награды GQ


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Осень наступила, и пора подводить итоги. 13 сентября в концертном зале "Барвиха Luxury Village" прошла церемония вручения премии журнала GQ «Человек года». Церемонию вели Иван Ургант и Ксения Собчак, главной звездой вечера стал рэпер Баста.

Рэп-баттлы - самый обсуждаемый на сегодня тренд. Это признают даже в GQ. Так что на церемонии Ксения и Иван предложили устроить битву рэперов. А победитель в номинации «Открытие года», режиссер Кантемир Балагов, попросил отдать свою премию рэперу Гнойному.

Баста получил премию как «Музыкант года» и самую престижную - «Человек года». В числе заслуг артиста указаны альбом «Баста 5» и грандиозный концерт в апреле 2017 года в «Олимпийском», на который пришло около 35 тысяч человек. Исполнитель поблагодарил поклонников, и судя по постам в Insta, Баста действительно горд собой.

Награду «Актер года» получил Михаил Ефремов, а «Женщиной года» провозгласили актрису Яну Троянову. В номинации «Лицо с экрана» победителем стал популярный видеоблогер Юрий Дудь, «Режиссером года» объявили Андрея Звягинцева, что вовсе неудивительно. Титул «Продюсер года» получил Тимати.

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0 Не нравится 1 Нравится 14.09.2017 Теги: звезды

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