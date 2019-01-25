Тимати подарил Решетовой украшение за 2 млн. рублей
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Репер с размахом поздравил любимую с Днем рождения. Подарок настолько понравился Анастасии Волконской-Решетовой, что она не смогла удержаться и похвасталась презентом перед друзьями и подписчиками в сети.
24 января возлюбленная Тимати отпраздновала 23-летие. День она провела в кругу семьи своего мужчины. Сразу после новогодних каникул репер вместе с девушкой, мамой и дочерью отправился на жаркие острова.
Анастасию близкие поздравили тортом, а любимый преподнес ей роскошное украшение – крестик от бренда Graff. Примерная стоимость подобного ювелирного изделия составляет 2 млн. рублей.
Сразу после поздравления Анастасия с Тимати и его дочкой отправилась в открытое море ловить рыбу. Развлечение удалось на славу. Улов оказался крупным.
Как долго пара будет наслаждаться отдыхом, неизвестно. Сам Тимати отмечает, что времяпровождение в месте, где его никто не знает и спешить никуда не нужно, действительно расслабляет и позволяет перезагрузиться по-настоящему.
Для отдыха репер арендовал виллу с бассейном. Развлекаются присутствующие, загорая на пляже, любуясь местными красотами и покоряя волны на серфе. Известно, что к компании присоединились друзья семьи. Геолокацию никто из них не указывает, потому о местонахождении пары можно только догадываться.
Краткая информация о Тимати
Имя: Тимати
Отчество: Ильдарович
День рождения: 15.08.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: Москва
Рост: 169 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: рэпер
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Назовите самый дорогой подарок из всех, что вы получали 4
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Кира / 25.01.19 15:22Ничего не дарили, надеюсь, что всем скопом все эти годы, они мне на такой же островок собирают. Пусть отошлют меня туда и сами отдохнут.
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Славинская А. / 25.01.19 15:20Когда они уже обженятся. Живут какой-то шведской семей. Вот тебе бывшая, вот нынешняя.
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Алиночка / 25.01.19 14:51А мне муж машину подарил!!
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Николай / 25.01.19 14:41Дорогой ведь может быть по-разному. В моральном плане либо финансово?