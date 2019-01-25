Тимати подарил Решетовой украшение за 2 млн. рублей

Репер с размахом поздравил любимую с Днем рождения. Подарок настолько понравился Анастасии Волконской-Решетовой, что она не смогла удержаться и похвасталась презентом перед друзьями и подписчиками в сети.

24 января возлюбленная Тимати отпраздновала 23-летие. День она провела в кругу семьи своего мужчины. Сразу после новогодних каникул репер вместе с девушкой, мамой и дочерью отправился на жаркие острова.

Анастасию близкие поздравили тортом, а любимый преподнес ей роскошное украшение – крестик от бренда Graff. Примерная стоимость подобного ювелирного изделия составляет 2 млн. рублей.

Сразу после поздравления Анастасия с Тимати и его дочкой отправилась в открытое море ловить рыбу. Развлечение удалось на славу. Улов оказался крупным.

Как долго пара будет наслаждаться отдыхом, неизвестно. Сам Тимати отмечает, что времяпровождение в месте, где его никто не знает и спешить никуда не нужно, действительно расслабляет и позволяет перезагрузиться по-настоящему.

Для отдыха репер арендовал виллу с бассейном. Развлекаются присутствующие, загорая на пляже, любуясь местными красотами и покоряя волны на серфе. Известно, что к компании присоединились друзья семьи. Геолокацию никто из них не указывает, потому о местонахождении пары можно только догадываться.