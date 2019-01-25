 
 
 

 
 
На главную
 
 

Тимати подарил Решетовой украшение за 2 млн. рублей


0 0

Репер с размахом поздравил любимую с Днем рождения. Подарок настолько понравился Анастасии Волконской-Решетовой, что она не смогла удержаться и похвасталась презентом перед друзьями и подписчиками в сети.

24 января возлюбленная Тимати отпраздновала 23-летие. День она провела в кругу семьи своего мужчины. Сразу после новогодних каникул репер вместе с девушкой, мамой и дочерью отправился на жаркие острова.

Анастасию близкие поздравили тортом, а любимый преподнес ей роскошное украшение – крестик от бренда Graff. Примерная стоимость подобного ювелирного изделия составляет 2 млн. рублей.

Сразу после поздравления Анастасия с Тимати и его дочкой отправилась в открытое море ловить рыбу. Развлечение удалось на славу. Улов оказался крупным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Половинка + половинка = целое )

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

Как долго пара будет наслаждаться отдыхом, неизвестно. Сам Тимати отмечает, что времяпровождение в месте, где его никто не знает и спешить никуда не нужно, действительно расслабляет и позволяет перезагрузиться по-настоящему.

Для отдыха репер арендовал виллу с бассейном. Развлекаются присутствующие, загорая на пляже, любуясь местными красотами и покоряя волны на серфе. Известно, что к компании присоединились друзья семьи. Геолокацию никто из них не указывает, потому о местонахождении пары можно только догадываться.

Краткая информация о Тимати

Имя: Тимати

Отчество: Ильдарович

День рождения: 15.08.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: Москва

Рост: 169 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: рэпер

Смотреть фотографии с Тимати

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 25.01.2019 Теги: Тимати

Назовите самый дорогой подарок из всех, что вы получали 4  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору