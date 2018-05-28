Чедвик Боузман: подробности биографии и личной жизни

Известный голливудский актер Чедвик Боузман, биографии которого посвящена сегодняшняя статья, появился 29 ноября 1977 года в городе Андерсон, Южная Каролина, США. Это место расположено недалеко от Грузии и Голубого хребта — цепи горных хребтов и массивов на востоке Штатов.

Родители знаменитого актера совсем нетворческие люди. Отец, Лерой, работал коммерсантом. А его мать, Каролина, работала медсестрой. И Чедвик Боузман никогда не хотел пойти по их стопам. Ни торговля, ни медицина не были интересны ему. С детства он хотел стать известным, иметь творческую и интересную профессию. профессию. Рост Чедвика Боузмана — 183 сантиметра. А его вес — 85 кг.

Самые известные фильмы с участием актера:

"42" — 2012 г.;

"День драфта" — 2014 г.;

"Джеймс Браун": "Путь наверх" — 2014 г.;

"Боги Египта" — 2016 г.;

"Первый мститель: Противостояние" — 2016 г.;

"Маршалл" — 2017 г.;

"Черная Пантера" — 2018 г.;

"Мстители: Война бесконечности — 2018 г.

Сейчас актеру сорок лет, и он активно продолжает сниматься в кино. Проводит большую часть жизни на съемках. Его часто приглашают в новые интересные проекты.

Детство актера

Семья Чедвика Боузмана жила небогато, однако, родители старались обеспечить своему сыну счастливое детство. Много времени в его воспитании было посвящено религии. Мальчик регулярно посещал церковь.

Еще будучи ребенком, темнокожий актер столкнулся с расизмом. Он вспоминает, что нередко кто-то из "белых" сверстников мог оскорбить его. Он из-за этого очень переживал, расстраивался. А успокаивали мальчика родители. Он мог бы постоять за себя сам — ведь спортивная подготовка и природная смелость позволяли ему это сделать. Но в этом случае, мог разразиться огромный скандал.

Отношение к людям его расы было очень предвзятым. Бывало даже и так, что водители грузовиков пытались нарочно сбить Чедвика и его темнокожих товарищей.

В юности актер с удовольствием занимался баскетболом. Он и сейчас любит этот спорт. Правда, в старших классах он пережил печальный опыт, связанный с игрой в баскетбол. Прямо на игровой площадке его приятель был застрелен. Виновного так и не наказали.

Полиция признала произошедшее несчастным случаем. Позже Боузман даже написал пьесу по мотивам произошедшего.

Студенческие годы

В 1995 году Боузман закончил школу и поступил в Говардский университет на факультет режиссуры. После того как он получил степень бакалавра, будущий актер отправился в Англию. А там продолжил обучаться в местной академии драмы. В первые годы карьеры Чедвик сыграл во многих театральных постановках. В частности, «Ромео и Джульетта», «Нелегальный блюз». признание не заставило талантливого актера долго себя ждать.

Сыграв сложного подростка в постановке по произведению известного драматурга Рона Мильнера, начинающий актер получил высокую награду.

Кроме того, когда актер был студентом, он сумел проявить себя как одаренная разносторонне личность - не только участвовал в постановках, но и писал сценарии, снимал короткометражки.

Участие в сериалах

Кинокарьеру Чедевик Боузман начал еще в 2000-х годах. Сначала актер был задействован только в сериалах. Так, в 2003 году вышел проект «Третья смена», в котором Боузман сыграл одну из второстепенных ролей. В тот же период он работал на съемочной площадке сериала «Все мои дети».

Это очень известный в США проект, который транслировался на телевидении еще с 1970 года. Чедевику досталась в нем роль Рэджа Мантгомери.

Снимался он и в других сериалах — "Обмани меня", "Детектив Раш", "Закон и порядок".

Фильмография

Постепенно молодой и талантливый актер начинает все чаще получать роли. Причем, не только в сериалах, но и в полнометражных фильмах. В 2012 году он сыграл лейтенанта Дрейка в картине "Пулевое ранение".

В 2013 году состоялась премьера биографической картины "42" о жизни знаменитого бейсболиста Джека Робинсона. Главный герой картины - афроамериканец, который проживает в США. Местные жители предвзято относятся к тем, кто имеет отличный от них цвет кожи. Но несмотря на это, многие "темнокожие" добиваются невиданных успехов. Таким человеком стал и Джек. Со школьной скамьи он тянулся к спорту, а после стал настоящей "звездой" бейсбола.

В 1947 году он был принят в команду "Бруклин Доджерс". И это обстоятельство повлияло на мировоззрение жителей США, спортивных болельщиков. На их отношение к "темнокожим".

Желающих сыграть легендарную личность, Джека Робинсона, было очень много. Но режиссер картины, Брайан Хелгеленд, выбрал именно Чедевика Боузмана. Партнера актера на съемочной площадке стали Харрисон Форд, Кристофер Мелони, Николь Бехари.

В 2014 году Боузман был признан «звездой завтрашнего дня». И неслучайно. Ведь сейчас это очень известный и популярный актер. Его приглашают участвовать в различных фильмах, самых разноплановых героев.

Очень удачным для актера оказалось сотрудничество с американской компанией "Марвел". По комиксам, выпущенным ей, было снято немало хороших фильмов. И Боузман сыграл ключевую роль сразу в нескольких из них.

Первая его работа, в сотрудничестве с этой компанией — фильм «Первый мститель: Противостояние». Он сыграл в этом фильме наследника трона Ваканды, Т`Чаллу. По сюжету Ваканда - это государство в Африке с невероятно развитыми технологиями. После трагической гибели отца Т`Чалла становится правителем этой страны и получает силу "Черной пантеры". Теперь он может защищать свой народ и все человечество от сил зла.

В начале 2018 года на экраны вышло продолжение истории — картина "Черная Пантера". В ней подробно рассказывается о том, как Чалла получил трон, с какими сложностями ему пришлось столкнуться.

А в мае 2018 года вышел новый фильм "Война Бесконечности", который стал дним из самых дорогих за всю историю мирового кино. В нем Боузман также сыграл Т`Чаллу и, по всей видимости, актер будет продолжат сотрудничать с "Марвел" дальше. В 2019 году выйдет фильм "Мстители - 4" с участием Чедвика.

Личная жизнь и хобби

Чедвик Боузман несмотря на плотный съемочный график, находит время на то, чтобы заняться тренировками. Благодаря регулярным спортивным нагрузкам, актер в отличной спортивной форме. И это позволяет ему без труда играть спортсменов и персонажей, которые обладают сверхъестественными способностями.

Многим интересно, что происходит в личной жизни актера Чедвика Боузмана? Свободно ли его сердце? Но информации о то, есть ли у актера жена и дети, в Сети и прессе не появлялось.

Скорее всего, личная жизнь для востребованного актера сейчас на втором плане. Главное для него сейчас — карьера.

Актер любит общаться со своими поклонниками в социальных сетях. Особенно нравится Чедвику Боузману Инстаграм. Он старается регулярно размещать в нем свежие посты. Но никаких намеков на личную жизнь 40-летний актер поклонникам не делает. Если он и размещает на своей страничке фото с девушками — то только в рабочей обстановке.

Детство, частью которого являлась религия, повлияла на дальнейшую жизнь актера. Известно, что он верующий человек, христианин. Интересно, что он пел в церковном хоре.

По словам бывшего пастора актера, тот и сегодня верит в христианские ценности. Актер и сам не отрицает этого. Он даже признался — считает, что получить роль "Черной пантеры" ему помог Бог. Актер очень хотел сыграть этого героя и молился, чтобы так произошло. В результате его мечта сбылась.