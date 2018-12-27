Лидия Шукшина - интересные факты из жизни

Биография легендарной советской киноактрисы Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной, несомненно, заслуживает внимания. Славу супруге известного писателя принесли роли в картинах, которые смело можно назвать киношедеврами, это «Калина красная» и «Печки-лавочки».

В то время личная жизнь артистки тесно переплеталась с Василием Шукшиным. Она не только была его женой, но и равноправной партнершей по съемочной площадке. Их совместный творческий тандем мгновенно завоевал сердца зрителей. В каждой истории, люди находили что-то свое. Муж во всем был для нее примером.

На сохранившихся фото, видно, как светились счастьем ее глаза в окружении любимого и детей. После его смерти прошло немало времени, но женщина до сих пор не может пережить боль утраты.

Биография

Рождение Лидии Шукшиной, тогда еще Федосеевой, пришлось на 25 сентября 1938 года. Дочь Зинаиды и фронтовика Николая появилась на свет в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, в непростое время. Отец, вскоре после войны умер. Девочка была не единственным ребенком в семье. У нее были младшие братья, которые, к сожалению, умерли. Училась Лида в старейшей школе Петришуле, основанной в 1709 году. Это было первое образовательное заведение Петербурга. Актерские таланты проснулись в ней с детства.

Творческая биография началась с посещения драмкружков при ленинградском Доме кино и участия в детских постановках.

По достижении совершеннолетнего возраста, в 1957 году, девушка поехала в столицу поступать во ВГИК. Тамара Макарова и Сергей Герасимов были ее наставниками. Отчасти благодаря им зритель увидел проникновенную игру подающей надежды, начинающей актрисы в фильме «Сверстницы». С 1974–1993 год Лидия Николаевна состояла в труппе Театра-студии киноактера в Москве.

К сожалению, информации касаемо родителей знаменитой актрисы очень мало. Известно лишь, что они сумели пережить блокаду.

Признание и награды

Талант гениальной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной по достоинству оценили не только в России, но и за рубежом.

За заслуги в области советского киноискусства она была удостоена звания Заслуженная артистка РСФСР – 31 декабря 1976. Народная артистка РСФСР – 1984. За большой личный вклад в развитие киноискусства получила Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени – 1998. Медаль «За заслуги перед обществом» – 2009. За роль в картине «Баллада о Янушике» награждена нагрудным знаком "За заслуги перед Польской культурой" – 1988.

Фильмография

Творческая биография Лидии Федосеевой-Шукшиной насчитывает порядка 90 киноработ. Далеко не все роли были главными, но всегда запоминались зрителю.

Среди самых известных фильмов с участием великой актрисы значатся:

1995 – «Максим Перепилица» – лаборантка;

1964 – «Странные люди» – Лидия Николаевна;

1972 – «Печки-лавочки» – Нюра;

1973 – «Калина красная» – Люба Байкалова;

1976 – «Трын-трава» – Лидия;

1980 – «Вам и не снилось» – Вера, мать Романа;

1981 – «Шофер на один рейс» – Софья Макаровна Тишанова;

1983 – «Талисман» – Нина Георгиевна;

1986 – «По главной улице с оркестром» – Лидия Муравина;

1991 – «Виват Гардемарины!» – графиня Чернышева;

1994 – «Петербургские тайны» – генеральша Амалия фон Шпильц;

2002 – «Брак по расчету» – тетя Марина;

2005 – «Женская интуиция» – Элеонора;

2009 – «Террористка Иванова – Алевтина Петровна Блинова, судья;

2018 – «Макмафия» – мать Вадима Калягина.

Список картин можно еще долго продолжать, с годами, востребованность артистки не убавилась.

Озвучивание мультфильмов

Помимо плотной работы на съемочной площадке, Лидия Николаевна попробовала себя в озвучивании. Именно ее голосом говорит тетя Маша в Советском короткометражном рисованном мультфильме «Чудовище», снятого по мотивам рассказа писательницы Нины Катерли.

Личная жизнь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Николаевна, обладающая интересной внешностью, всегда пользовалась успехом у противоположного пола. Большинство романов, заканчивались походом в ЗАГС. Актриса довольно рано узнала, что такое семейная жизнь.

Будучи студенткой института, Шукшина, познакомилась с молодым человеком. Возникшая симпатия между украинским артистом Вячеславом Ворониным и девушкой перетекла в бурный роман, вскоре закончившийся свадьбой. От этих отношений у пары родилась дочь – Анастасия.

В тот период молодой женщине пришлось разрываться на два города. В Москве она училась и работала, а в Ленинграде ее с нетерпением ждала маленькая дочурка, проживающая с родителями мужа. Глава молодого семейства работал в Киеве. Расстояние сильно отдалило супругов, и вскоре они расстались.

Браки

После четырех лет совместной жизни, семья Вячеслава Воронина и Лидии Федосеевой распалась. Сильные чувства к противоположному полу, артистка испытала снова, встретив писателя – Василия Шукшина. Мужчина и женщина полюбили друг друга с первого взгляда и прожили в согласии до самой смерти великого кинорежиссера, актера и сценариста. В браке у пары родились две замечательные дочери – Мария и Ольга Шукшины. Семейный архив до сих пор хранит фото в память о счастливых моментах прожитых вместе.

Василия Макаровича не стало в 1974 году. Это была и остается невосполнимая потеря для артистки. Позже, она неоднократно пыталась устроить личную жизнь, но, каждый из последующих браков распадался.

Третьим мужем Шукшиной стал кинооператор Михаил Агранович. Затем художник из Польши Марек Межеевский. С нынешним мужем Бари Алибасовым, Лидия Николаевна знакома уже 20 лет. А осенью 2018 в одном из ЗАГСов города Москвы, они узаконили отношения, официально став мужем и женой.

Брак Лидии Шукшиной с Барри Алибасовым

Роспись знаменитостей не осталась незамеченной. Событие по случаю бракосочетания, состоялось 20 ноября 2018 года. Многие не поверили в искренность чувств Бари Каримовича, считая, что он преследует корыстные цели в отношении известной актрисы. Но молодожены опровергли подобные предположения.

70-летний продюсер культовой группы «На-На» Бари Алибасов заявил, что вполне обеспечен, в его распоряжении шикарные апартаменты общей площадью 250 квадратных метров. От 80-летней супруги ему ничего не нужно. Как сама сказала Лидия Николаевна, все ее имущество давно переписано на детей и внуков.

В настоящее время шоумен и актриса живут на два дома, то у нее, то у него. Но это временно. Сейчас молодожены занимаются обустройством недавно приобретенного дома в Новой Москве, являющимся совместным имуществом.

Дети и внуки Лидии Шукшиной

У артистки три дочери. Самая старшая Анастасия, от первого брака, познакомилась с иностранцем и вышла за него замуж, в настоящее время проживает в Египте. В браке женщина родила дочь Лауру. Та, став взрослой, подарила знаменитой бабушке правнука Мартина. Жизнь Насти складывалась непросто.

В начале 90-х она попала в колонию. Ей вменили перевозку наркотиков.

По словам женщины, она догадывалась, что с посылкой, которую ее просили привезти из Пакистана – что-то нечисто. Но она даже подумать не могла о наркотиках. А пошла на этот шаг, чтобы отдать долг. Анастасию осудили, выпустили по амнистии через три года. За это время Лидия Федосеева-Шукшина не написала ни одного письма в колонию.

Однако друг знаменитой актрисы – Стас Садальский утверждает, что она посодействовала об условно-досрочном освобождении Насти. Непростые отношения самых близких людей, стали еще прохладнее. Продолжительное время мать и дочь совсем не общались.

Мария Шукшина, не уступая семейной династии, стала актрисой. Такие картины, как: «Американская дочь», «Утомленные солнцем – 2» и многие другие, принесли ей известность. Помимо успешной карьеры, дочь состоялась как мама, у нее четверо детей.

Анна Трегубенко, выпускница ВГИКа, выбравшая продюсерский факультет, подарила маме внука, а бабушке правнука – Вячеслава. Сын Макар, в 2018 году ставший отцом замечательного мальчика, которому дали имя Марк. И Фома и Фока Вишняковы, 2005 года рождения.

Третья дочь Лидии Шукшиной – Ольга, подарила внука Василия. Гены родителей дали о себе знать, сначала она поступила во ВГИК, по окончании высшего учебного заведения даже попробовала свои силы в кино, но резко сменила профессию, став писателем, как отец, выучившись на литератора. Потом вдруг она замкнулась, стала вести затворнический образ жизни, посвятив себя вере.

У нее с матерью сложные отношения. Недавно женщина оказалась в центре скандала из-за дележки отцовской квартиры, в которой у нее есть доля.

Конфликт негативно сказался на состоянии здоровья Лидии Федосеевой-Шукшиной. Но она не унывает, старается поддерживать хорошие отношения со всеми членами семьи. А сейчас у нее и вовсе начинается новый жизненный этап вместе с мужем Бари Каримовичем, который делает все возможное, для примирения всех членов семьи.