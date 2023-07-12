Любовь Аксенова: биография, личная жизнь, карьера

Любой уважающий себя поклонник популярной российской актрисы Любови Аксеновой должен ознакомиться с биографией, в которой есть исчерпывающая информация о карьере, личной жизни улыбчивой и открытой девушки. Помимо основных данных, ниже приведены последние публичные новости и качественные фото, дающие понять, как выглядит актриса сейчас.

Биография Любови Аксеновой

Биография одной из наиболее любимых и известных российских актрис Любови Аксеновой начинается с детства. Будущая звезда телеэкранов родилась в Москве 15 марта 1990 года. Ее родители не были связаны с индустрией кино — мама работала фармацевтом, отец был военным офицером. Также у Любови есть брат, старше ее на 3 года.

Люба, как ее называют близкие друзья и родные, отличалась повышенной любознательностью и трудолюбием с ранних лет. Будущая актриса училась в московской гимназии с упором на изучение иностранных языков. Учеба давалась девочке нелегко, но она изо всех сил старалась радовать родителей хорошим поведением и высокими оценками.

Аксенова достаточно часто просила маму отправить ее в «нормальную школу», в которой она будет чувствовать себя на уровне с другими детьми. Уже во взрослом возрасте актриса призналась, что подобные просьбы были лишь шуткой — учеба в гимназии ей все же нравилась, хоть и была изредка утомительной. Также следует отметить быстрое развитие творческих особенностей, из-за которых девочка часто выступала на школьных концентрах или утренниках, занималась в разнообразных кружках.

Спустя некоторое время девушка начала хулиганить — надевать поношенные старые вещи брата, стараться выглядеть, как парень и вести себя соответствующим образом. Более того, Любовь начала втайне от родителей курить и часто прогуливать уроки.

Однако этот период продлился недолго. Окончив родную гимназию экстерном, шестнадцатилетняя Любовь решила поступить в театральный университет ГИТИС, предварительно познакомившись с А. Шейниным. С этого момента начался театральный путь молодой девушки и ее становление как актрисы.

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Уже во взрослом возрасте Люба рассказывала о достаточно стрессовом и нервном первом занятии по сценической речи. Зайдя в общую аудиторию университета, девушка чуть ли не упала в обморок, увидев большое количество студентов, которые издавали непонятные звуки, мычали и выполняли сложно объяснимые движения.

Любовь добавила, что настолько испугалась подобной картины, что тут же выбежала в коридор и позвонила маме. Однако столь эксцентричное поведение со стороны студентов представляло собой специальную технику расслабления, к которой будущая актриса тоже спустя некоторое время пришла, отбросив мысли о тайной секте вызывающих злых духов.

Несмотря на тот факт, что университетская учеба довольно часто была для молодой девушки слишком тяжелой ношей, Любовь сознается, что никогда даже не думала об уходе из театрального учебного заведения и отказе от своей детской мечты.

Карьера Любови Аксеновой

Стать настоящей актрисой и исполнить мечту детства Любовь Аксенова смогла в 2010 году. Именно в это время начинающий сценарист и малоизвестный режиссер Н. Сайфуллаева искала молодую и красивую актрису для своей короткометражной картины под интересным и запоминающимся названием «Шиповник».

Интересно, что сценарист увидела Любовь в столовой театрального университета. Разговорившись с ней и обсудив сценарий, она поняла, что уже отыскала подходящую кандидатуру на главную роль. Хоть в театральном кругу и бытует мнение о том, что в столовых обычно проводят время бездельники или абсолютно неталантливые актеры, подобная встреча стала по-настоящему судьбоносной для молодой студентки.

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После успешного показа короткометражки «Шиповник» Любу начали активно приглашать на другие проекты. Второй ролью стала Майя — гражданская жена И. Соколова из телевизионного сериала «Наши соседи». Несмотря на то, что данная роль была эпизодической, девушка признается, что опыт тогда она получила колоссальный.

Свою настоящую главную роль молодая актриса получила в 2011 году, снявшись в сериале под названием «Мужчина во мне». Именно продолжительные телевизионные проекты привели к тому, что Любовь начали приглашать на серьезные полнометражные картины, однако в них она играла исключительно второстепенные роли.

Большим успехом молодой актрисы стал популярный телевизионный сериал для молодежи «Закрытая школа» — именно в нем она снималась вместе с такими известными профессионалами своего дела, как П. Прилучный и А. Муцениеце. В 2014 году актриса вновь сыграет с Павлом в известнейшем сериале «Мажор».

Постепенно Любе начали предлагать серьезные проекты, однако и в них ей приходилось довольствоваться лишь эпизодическими ролями. Все изменилось после выхода на экраны эротической кинокартины «Рассказы». Сразу после этого фильма режиссеры буквально начали засыпать актрису новыми предложениями.

С 2016 по 2018 год Любовь успела сняться в таких фильмах и сериалах, как «Кукушечка», «Выжить после», «Родина», «Студия 17», «Инквизитор» и многие другие. Отдельного внимания заслуживает фантастический фильм «За гранью реальности», где актриса получила главную роль.

Если большинство популярных звезд всячески отказываются от пикантных постельных сцен в кино, Любовь охотно соглашается играть в них. По мнению самой актрисы, в подобных съемках нет ничего ужасного, она расценивает их как обычную работу. Если для повышения рейтинга фильма и улучшения сюжета необходимо раздеться, Аксенова не раздумывая сделает это.

Личная жизнь Любови Аксеновой

Как и в случае многих других звезд, подробности личной жизни популярной российской актрисы Любови Аксеновой у многих поклонников и фанатов вызывают наибольший интерес среди других аспектов биографии. Но звезда телеэкранов не ведет какой-то слишком бурной и насыщенной жизни еще с подросткового возраста.

Актриса может похвастаться достаточно крепкими и здоровыми отношениями со своим мужем Павлом Аксеновым, фамилию которого она взяла себе, отказавшись от девичьей — Новикова. Примечательно, что впервые будущая звезда повстречала своего возлюбленного во время премьерного показа ее дебютного фильма «Шиповник».

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В одном из интервью известная российская актриса призналась, что в день встречи она практически не смотрела на будущего мужа — с ним они перебросились лишь несколькими словами. Все остальное время Люба оценивала собственную актерскую игру на большом экране. А вот что касается Павла, мужчина, напротив, сильно увлекся молодой и красивой девушкой, постоянно рассматривая ее в мельчайших подробностях.

Спустя небольшое количество времени они вновь встретились — на этот раз на вечеринке близкого друга. Именно с этого момента Любовь и Павел больше не расстаются. Со слов актрисы, будущий муж отличался настойчивостью, привычкой доводить дела до конца и сильным, устойчивым характером — все это очень понравилось девушке. Позднее в многочисленных телевизионных интервью Любовь часто говорила, что предпочитает мужчин, которые могут самостоятельно принимать важные жизненные решения.

Отношения молодой пары развивались достаточно стремительно — спустя три с половиной месяца Павел сделал официальное предложение руки и сердца. Учитывая, насколько сильно мужчина понравился Любови, она не смогла отказаться от того, чтобы стать его спутницей жизни.

Помимо биографии Любови Аксеновой, следует дополнительно рассмотреть подробности жизни ее мужа. Павел Аксенов — талантливый продюсер собственной творческой мастерской под названием «Сообщество 73». Студия занимается разработкой и съемкой рекламы, дизайном, звукозаписью, а также созданием компьютерных игр.

Несмотря на то, что с момента встречи прошло больше 10 лет, на данный момент супруги не планируют заводить детей. Со слов Любови и Павла, каждый сосредотачивается на собственных достижениях и постоянном желании выйти на новый уровень режиссерской и актерской карьеры. В конце 2020 года пара подтвердила данные супружеские клятвы в Индии — актриса добавляет, что давно мечтала провести похожую церемонию в популярном туристическом месте — на Гоа.

Семейные и любовные отношения пары до сих пор остаются достаточно трепетными и нежными — Павел и Люба никогда не испытывают ревности друг к другу по рабочим вопросам, даже если таковые связаны с интимными съемками для популярных журналов. Помимо биографии Любови Аксеновой, фанаты любят рассматривать пикантные фото актрисы, однако с ее слов, муж никоим образом не препятствует подобным увлечениям, а лишь поддерживает ее в любых начинаниях.

В средствах массовой информации часто появляются новые сообщения о предполагаемой беременности Любови, однако все они оказываются лишь слухами, потому ни разу не подтверждались на практике. Несмотря на возраст в 33 года, девушка выглядит намного моложе — без грима и макияжа многие ее нередко принимают за подростка.

В одном из своих последних интервью Любовь все же поделилась небольшим секретом со своими поклонниками. Девушка высказалась о собственной уверенности в том, что она станет по-настоящему хорошей и любящей матерью, которая будет воспитывать подрастающее поколение исключительно современными методами, попутно снимаясь в новых телевизионных проектах.

Любовь Аксенова — новости

Чтобы лучше разобраться в личной жизни и подробностях биографии Любови Аксеновой, можно обратить внимание на последние новости. На данный момент актриса активно совершенствует собственные навыки, уделяя работе довольно много свободного времени.

Последним крупным проектом стал российский фильм под названием «Майор Гром или Чумной Доктор» 2021 года выпуска — кинокартина, поставленная на супергеройской тематике по одноименному комиксу. В этом фильме актриса сыграла главную женскую роль — журналистку Пчелкину. В середине апреля девушка осуществила еще одну свою детскую мечту, озвучив сказочную принцессу Варвару в мультфильме «Мое любимое чудище».

Помимо фильмов и различных телевизионных проектов на территории России, актриса довольно часто посещает другие страны, где проходит отборы на более глобальные кинокартины. В одном из интервью девушка призналась в том, как пробивалась в популярный телевизионный сериал «Острые козырьки». Что касается личной жизни, актриса старается не афишировать лишний раз свои отношения, однако фанаты могут быть уверены, что никаких проблем у пары нет.