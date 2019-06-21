Актриса Александра Яковлева больна раком

Александра Яковлева, популярная актриса времен СССР, заявила об онкологическом заболевании в мае 2019 года. По словам артистки, опухоль выжимает из нее все силы уже на протяжении двух лет. О том, что Александра Яковлева больна раком тут же заговорили многочисленные СМИ.

Первые предпосылки онкологии

Долгое время Александра не задумывалась о состоянии своего здоровья. Несмотря на 1957 год рождения, у нее отсутствовали серьезные недуги. Беда пришла внезапно. О своем состоянии Яковлева узнала во время планового медосмотра.

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Уже позднее, когда диагноз был точно установлен, Александра Евгеньевна стала вспоминать, что судьба будто преподносила ей знаки. Так, кот деятельницы искусства долгое время постоянно мял лапами определенное место на теле женщины. Именно в этой области впоследствии и обнаружилась губительная опухоль.

Раком чего больна Александра Яковлева, не уточняется. Некоторые СМИ вбрасывали информацию, будто бы Александра Яковлева больна раком мозга, однако эти сведения не были подтверждены. Это не единственный случай, когда издания пытались фальсифицировать новостную информацию: в феврале 2019 разошлась «утка» о том, что Яковлеву экстренно госпитализировали, она находится в критическом состоянии. Сама актриса со смехом опровергла эти данные.

Депрессия, подбор лечащих врачей

После обнаружения новообразования врачи дали Яковлевой неутешительный прогноз: три месяца. Именно такие сроки медики озвучили во время звонка, правда, не самой больной, а ее дочери. Впрочем, Александра Евгеньевна все же и сама узнала эту информацию.

Подобные прогнозы повергли некогда оптимистичную артистку в шок. Она долгое время не могла прийти в себя и поверить, что это происходит с ней.

В последних новостях 2019 года приводятся рассуждения больной раком Александры Яковлевой о тяжелом психологическом состоянии, с которым она столкнулась в период терапии. Иванес призналась, что ей жутко не хватает поддержки близких людей, медиков или психолога.

Лечащие врачи, которые занимаются пациенткой, не могут проводить успокоительные беседы. Их задача – выписать рецепт и заполнить документы, а на общение с самой артисткой уделяется не более 5 минут.

Яковлева жалуется на это, но в то же время понимает, что невнимание врачей – лишь издержки их сложной работы. Лишь один медик обратила внимание на эмоциональное состояние пациентки и сказала ей не сдаваться, бороться за выздоровление.

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Хотя последние новости о состоянии здоровья звезды «Экипажа» неутешительны, ей все же удается держаться дольше, чем предрекали врачи. Диагноз был поставлен еще в 2017, и тогда же озвучили прогноз на 3 месяца.

Она до сих пор старается сохранять активность и не собирается умирать. Хотя летом Александре Евгеньевной исполнится 62 года, она убеждена, что у нее еще вся жизнь впереди.

За время терапии женщина потеряла 20 кг. Она признается, что прием медикаментов дается ей очень тяжело. Двигаться дальше, не сдаваться ей помогает поддержка близких, а также коллег. Так, все траты на лечение взял на себя фонд Евгения Миронова, организованный для звезд советского кино и эстрады, попавших в тяжелое положение.

Посещение ток-шоу «Привет, Андрей!»

Недавно артистка посетила передачу Андрея Малахова, чтобы поделиться своими переживаниями относительно болезни. К числу последних новостей о состоянии здоровья Яковлева отнесла не только сообщения о раке, но и свое ментальное состояние.

Она призналась, что потеряла многих близких друзей после оглашения диагноза. Некоторых она так и не сможет простить. Впрочем, некоторые до сих пор поддерживают ее, что помогает держаться.

Во время ток-шоу Яковлева огласила свое последнее желание. Ей очень хотелось, чтобы поклонники посетили спектакль Татьяны Москвиной, в котором артистка исполняет одну из главных ролей.

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Последнее выступление

Последней новостью 2019 года о Яковлевой на данный момент является ее выступление. 19 июня в Доме молодежи «Царскосельский» прошел спектакль «Две женщины и лейтенант». Именно на него Яковлева призывала сходить во время выступления в ток-шоу «Привет, Андрей!».

Ее просьба оказалась исполнена. Все билеты оказались распроданы, хотя еще за 3 дня до этого зал пустовал.

Многие приносили любимой артистке цветы, а после окончания представления весь зал кричал «Браво!». Многие хотели лично поблагодарить Александру Евгеньевну и выразить ей наилучшие пожелания, но она не смогла принять посетителей за кулисами – 2 часа выступления слишком вымотали женщину.

На фото со спектакля видно, что Александра расплакалась, с такой благодарностью она отнеслась к вниманию поклонников.

Возможно, в дальнейшем вскроется, каким раком больная Александра Яковлева, а также каковы дальнейшие прогнозы ее состояния. Пока что артистка практически не распространяется о своем здоровье, больше внимания уделяя психологической стороне, а также проблеме раковых больных в России в целом.