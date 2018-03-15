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Навка не стесняется особенностей внешности


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В свои 42 года Татьяна Навка воспитывает двух дочерей и при этом великолепно выглядит. На днях олимпийская чемпионка стала гостьей шоу «Секрет на миллион» и рассказала о своих секретах красоты и стиля. Как призналась Татьяна, единственная закрытая для нее бьюти-тема - это пластические операции.

По словам Навки, она довольно тщательно ухаживает за собой. Разумеется, постоянные тренировки позволяют держать фигуру в тонусе, но это не единственный метод. «Если кто-то думает, что я тренируюсь на льду и поэтому такая красивая и здоровая, нет», - заявила звезда. Что же касается моды, то на вопрос Кудрявцевой, большой ли у нее гардероб, Татьяна с улыбкой ответила: «Ну, он всегда маленький».

Что же касается диет, то Навка вспомнила один забавный случай: «Я сижу и просто такая изголодавшаяся ем. И Алика Смехова подходит и говорит... Ну, она по-хорошему говорит: "Сволочь! Я тебе завидую!"».

А пластические операции Татьяну, в отличие от других звезд шоу-бизнеса, пугают. И вообще, Навка вполне довольна своими внешними данными. «Для меня это самое страшное. Потому что я не стесняюсь своих каких-то... Вот нос!»

Согласно анонсу, на шоу Навка также расскажет о начале своей спортивной карьеры и объяснит, почему ей пришлось оставить одиночное катание и уйти в танцы на льду.

Ранее мы писали:

Татьяна Навка покрасовалась на Круазетт. Фигуристка стала звездой фотосессии Chopard.

Навка назвала лучшего мужчину в мире. Фигуристка тепло поздравила супруга.

Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю. 



0 Не нравится 0 Нравится 15.03.2018 Теги: татьяна навка

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