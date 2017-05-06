 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Гагарина выбрала необычное имя для дочери


0 0
Гагарина выбрала необычное имя для дочери

Полина Гагарина и ее супруг Дмитрий Исхаков - сейчас самая счастливая пара на свете. На днях артистка приехала из роддома домой с дочерью. Мать и малышка чувствуют себя прекрасно, а накануне певица решила сообщить имя дочери.

Полина опубликовала в Insta эффектный снимок. «Сегодня счастливый отец получил свидетельство о рождении. Знакомьтесь, Мия Дмитриевна Исхакова! Будь счастлива, малышка! В мире нет таких слов, чтобы рассказать о нашей нежности и любви к тебе, наша девочка», — написала певица.

Напомним, Гагарина также воспитывает 10-летнего сына Андрея, рожденного в браке с Петром Кисловым. Для Дмитрия Исхакова Мия стала первенцем.

«Впервые стать отцом в 39 лет, в возрасте, в котором некоторые уже становятся дедушками! Чувствую, что это не то же самое, что в 20 или даже в 30. В молодости слишком сильно эго и кипят страсти. Столько всего хочется попробовать, узнать, увидеть, доказать. Со временем устаешь жить для себя. Короче, крошка Мия Дмитриевна пришла и совершенно изменила наш мир. Кстати, мы думали, и у нас в шорт-листе было 5-7 имен. В течение всех 9 месяцев мы называли малышку другим именем. Но когда она появилась и мы лично познакомились, поняли, что имя нужно другое. Так вот, когда мы выбирали между несколькими именами, в один день было два 2! знака», - рассказал фотограф.

Ранее мы писали:

Полина Гагарина мечтает о дочке. Звезда воспитывает сына. 

Песня дня. Маскарад Полины Гагариной. Видеоклип на песню «Я не буду». 

Полина Гагарина: «Единственное, что умею - петь и выступать». Артистка предпочитает не обсуждать политику. 



0 Не нравится 0 Нравится 06.05.2017 Теги: Полина Гагарина

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору