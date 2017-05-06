Гагарина выбрала необычное имя для дочери

Полина Гагарина и ее супруг Дмитрий Исхаков - сейчас самая счастливая пара на свете. На днях артистка приехала из роддома домой с дочерью. Мать и малышка чувствуют себя прекрасно, а накануне певица решила сообщить имя дочери.

Полина опубликовала в Insta эффектный снимок. «Сегодня счастливый отец получил свидетельство о рождении. Знакомьтесь, Мия Дмитриевна Исхакова! Будь счастлива, малышка! В мире нет таких слов, чтобы рассказать о нашей нежности и любви к тебе, наша девочка», — написала певица.

Напомним, Гагарина также воспитывает 10-летнего сына Андрея, рожденного в браке с Петром Кисловым. Для Дмитрия Исхакова Мия стала первенцем.

«Впервые стать отцом в 39 лет, в возрасте, в котором некоторые уже становятся дедушками! Чувствую, что это не то же самое, что в 20 или даже в 30. В молодости слишком сильно эго и кипят страсти. Столько всего хочется попробовать, узнать, увидеть, доказать. Со временем устаешь жить для себя. Короче, крошка Мия Дмитриевна пришла и совершенно изменила наш мир. Кстати, мы думали, и у нас в шорт-листе было 5-7 имен. В течение всех 9 месяцев мы называли малышку другим именем. Но когда она появилась и мы лично познакомились, поняли, что имя нужно другое. Так вот, когда мы выбирали между несколькими именами, в один день было два 2! знака», - рассказал фотограф.

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