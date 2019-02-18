Ирина Муравьёва - биография, личная жизнь

Отечественный кинематограф невозможно представить без Ирины Муравьевой. На счету творческой биографии советской и российской актрисы порядка 44 киноролей. Зритель каждый раз ждет с нетерпением новых работ с ее участием и с удовольствием пересматривает ранние, ставшие классикой кинематографа. Поклонники, а их у «Самой обаятельной и привлекательной» немало, стараются не упустить из вида ни одну деталь и быть курсе всего, в том числе и личной жизни любимицы.

В 1994 году Ирину Муравьеву удостоили звания Народной артистки РФ. Умение вживаться в судьбы своих героинь покорило не одно поколение граждан советского и постсоветского пространства.

Биография Ирины Муравьевой

Коренная Москвичка Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года. В тяжелое для страны время ее отец сразу по окончании школы ушел добровольцем на фронт. Дошел до Германии, где и встретил свою любовь. Он освободил девушку, угнанную немцами из Белоруссии и взятую в плен, вскоре влюбленные поженились, у них родились дочери. Девочек воспитывали в строгости, следя за тем, чтобы они вовремя приходили домой и не позволяли себе ничего лишнего с противоположным полом.

Благодаря умению мамы хорошо шить, сестры всегда выглядели безупречно.

Школьным успехам Ирины можно было позавидовать, она отлично училась, зная, что даже четверка в дневнике сильно огорчит родителей. Местный кружок актерской самодеятельности, в котором участвовала будущая знаменитость, помог раскрыться с творческой стороны. Она уже тогда твердо решила, кем хочет стать.

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Окончив десятилетку, Ирина подала документы сразу во все столичные театральные ВУЗы. Но везде получила отказ. Несмотря ни на что, Муравьева не опустила руки решив совместить работу и подготовку к экзаменам.

Практически один в один история повторилась и на следующий год. Студия при детском театре, была единственным местом, куда ее приняли. По окончании учебного заведения, девушка осталась там работать. Целеустремленная Муравьева не собиралась расставаться с мечтой и все-таки поступила в ГИТИС имени А. В. Луначарского, выбрав заочное отделение.

С 1973 года Ирина Муравьева снимается в кино. В картине детективного жанра «Чисто английское убийство» ей довелось сыграть Сюзанну. Это была одна из первых значимых ролей восходящей актрисы.

Затем последовало предложение от Владимира Меньшова поучаствовать в фильме «Москва слезам не верит», в последствие ставшим легендарным. Сценарий авантюристки, поначалу Ирине не понравился, но она ответила на предложение согласием и ни разу в будущем, об этом не пожалела.

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По мнению актрисы, ее героиня была грубая, неотесанная, а местами даже пошлая. Все это Муравьева терпеть не могла в жизни. Но именно роль Людмилы принесла артистке Государственную премию СССР, всенародную славу и любовь. Затем от предложений не было отбоя. С 1993 года Муравьева совмещала работу на съемочной площадке со службой в Малом театре.

Личная жизнь и семья Ирины Муравьевой

Биография обаятельной актрисы заслуживает внимания. Общаясь с журналистами, Ирина Муравьева не раз признавалась, что на первом месте для нее всегда была карьера. О личной жизни, и тем более рождении детей, всерьез не задумывалась.

Встреча Леонида Эйдлина и актрисы произошла во времена ее работы в театре. Вскоре, режиссер сделал предложение девушке. В 1973 году они поженились. Молодожены умело скрывали свои отношения, коллеги по работе узнали о свадьбе лишь спустя полгода. После двух лет брака у супругов родился первенец – Даниил.

А спустя еще восемь лет второй сын – Евгений. Глядя на фото из личного архива, на котором они втроем, не остается и капли сомнения, счастье великой женщины в материнстве и семье. Она сама вела хозяйство, по выходным и праздникам пекла фирменные пирожки с капустой.

Ирина оказалась очень хорошей женой и мамой, настоящей хранительницей очага. В отличие от других отпрысков, родившихся в актерских семьях, ее дети росли дома. А не в пыльных театральных закулисьях, чем она очень гордится.

Ирина не раз без колебаний отказывалась от интересных ролей, потому что не с кем было оставить детей. Пока они были маленькими, никогда не позволяла себе покинуть пределы Москвы. О многомесячных экспедициях не могло быть и речи.

В многосерийном сериале «С новым счастьем» мама и сыновья снялись вместе. Мальчикам достались эпизодические роли. Старший Даниил окончил юридический вуз, и параллельно прошел курс актерского мастерства. Евгений тоже пошел по стопам родителей, окончив ГИТИС.

Но вскоре решил сменить сферу деятельности и с головой окунулся в ресторанный бизнес.Но его постигла неудача, дело прогорело в 2017 году.

Сыновья подарили родителям, Ирине Муравьевой и Леониду Даниловичу Эйдлину внуков. Двух замечательных мальчиков – Ивана и Леонида. В 2005 году появился ребенок у старшего Даниила, а в 2017 у Евгения.

К сожалению, расставание старшего сына с матерью его ребенка, негативно отразились на артистке. Сейчас у нее нет возможности видеться и общаться с внуком.

В 2014 году в биографии известной актрисы Ирины Муравьевой случилась трагедия. Любимый супруг, которому она посвятила себя целиком и полностью, попал в больницу с инсультом. Это случилось в конце января, а в феврале его не стало. Артистка долго не могла прийти в себя и вернуться к обычному образу жизни.

Женщина перестала посещать светские мероприятия и наотрез отказывается общаться с журналистами. Ее редко можно увидеть в кино. Хотя, создатели популярных телевизионных проектов до сих пор хотят видеть ее в сериалах. Поговаривают, будто она с головой ушла в религию.

Сейчас личная жизнь актрисы – это дети и внуки. В 2003 году в СМИ появилась информация, будто самая обаятельная и привлекательная уходит в монастырь. На такие предположения представителей журналистской братии натолкнула роль прихожанки-свечницы, которую Муравьева сыграла в мелодраме «Спас под березами» 2003 года выпуска.

Длительное отсутствие народной артистки всерьез обеспокоила поклонников, породив разговоры о том, жива ли их любимица сейчас. А между тем, коллеги по цеху отмечают, что после смерти супруга, здоровье Ирины Муравьевой пошатнулось.

В день своего рождения, артистка сделала исключение для первого канала и приняла приглашение заглянуть в гости к Родиону Газманову и Ирине Пудовой – ведущим программы «Утро начинается». Это был настоящий подарок для почитателей ее таланта.

Самые известные фильмы

За плечами актрисы театра и кино множество ролей, каждая из них достойна аплодисментов публики. Среди самых популярных такие картины, как:

«Москва слезам не верит» – 1979 (Люда, жена спортсмена подающего большие надежды в хоккее). Повествует о жизненных перипетиях трех подруг. «Карнавал» – 1981 (Нина Соломатина). Судьба героини Муравьевой очень похожа на ее собственную жизнь. Ей точно так же пришлось упорно доказывать, что она творческая личность, но в отличие от провинциальной девушки Нины, Ирине повезло больше, ее мечта стать актрисой осуществилась. «Самая обаятельная и привлекательная» – 1985 (Надежда Клюева). После выхода на экраны, женщины стали повторять ключевые слова словно мантру, приобретая уверенность в себе. «Артистка из Грибова» – 1988 (Галина Владимировна Кадетова). Фильм повествует о неудавшейся карьере и личной жизни артистки. Ей приходится довольствоваться радиопостановками в детском театре. «С Новым счастьем» и « С новым счастьем – 2» – 2001(Вера). История о женщине, которую бросил супруг после 20-ти лет совместной жизни. Все бы ничего, если бы не одно «но». Он променял ее на девушку их сына. «Спас под березами» – 2003 (Анна Тимофеевна, хозяйка церковной лавки). Двенадцати серийный фильм рассказывает о жизни прихода и людей, регулярно посещающих его стены. «Не родись красивой – 2005-2006 (мать главной героини Екатерины Пушкаревой). Сериал о судьбе образованной девушке абсолютно не привлекательной внешности, которой выпадает счастливый билет.

Каждое появление Ирины Вадимовны Муравьевой на экране, настоящий праздник для зрителя. Она одна из немногих, кому удается даже эпизодическую роль сделать яркой и запоминающейся. К сожалению, в последнее время Ирина не часто снимается в кино.

Творчество народной артистки не ограничивается работой на съемочной площадке. Она отличная театральная актриса. Кроме того, у нее большой опыт по озвучиванию мультфильмов. В 80 годы прошлого столетия вела передачу «Будильник», собирая у экранов детскую аудиторию.

Благодаря хорошим вокальным данным, преуспела в записи детских песен. А еще, выступила в роли радио ведущей программы «Театральный кружок» на «Детском Радио» в 2010 году.

Ирина Муравьева сейчас – новости 2019 года

Многие бы хотели как можно больше узнать о биографии и личной жизни Ирины Муравьевой. 8 февраля 2019 года, в день ее 70-ти летнего юбилея, она согласилась на небольшое интервью. Женщина охотно говорила о рабочих моментах, но тему семьи попросила не затрагивать.

Ирина Вадимовна всегда старалась уберечь родных от чрезмерного внимания, считая, что публичный человек тоже имеет право на личное пространство.

В настоящем, профессиональная деятельность Ирины Вадимовны Муравьевой связана с Малым театром, служению которого она отдала двадцать шесть лет. Сейчас полным ходом идет работа над новым спектаклем «Всегда зовите Долли» где актрисе отведена главная роль. По предварительным данным, премьера назначена на апрель.

В настоящий момент в афише Малого театра лишь две постановки с участием Муравьевой. Это:

«Женитьба» – Фекла Ивановна;

«Восемь любящих женщин» - Бабушка.

А еще, любимая несколькими поколениями артистка отправляется на гастроли в Израиль с антрепризной постановкой «На струнах дождя». Таковы последние новости 2019 года о самой обаятельной и привлекательной Ирине Муравьевой.