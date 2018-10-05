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Как борется со стрессом Сати Казанова


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После ссор с мужем и в моменты гнева Сати Казанова ведет себя неадекватно. Во всяком случае, так могут подумать те, кто посмотрит на нее со стороны. На самом деле она снимает стресс. Необычный способ, по признанию Сати, действительно помогает.

У каждого в жизни случаются дни, когда хочется сорваться на близких. Такое же количество негатива и агрессии может возникать в результате ссор со второй половиной. Сати Казанова отметила, что она – не исключение из этого правила. В одной из книг она вычитала, как с этими состояниями справлялись люди раньше.

Найденный ею способ оказался странным: нужно громко мяукать. Сати долго смеялась, узнав об этом, но позже решила попробовать. Певица рассказала, что первые попытки мяукать в момент стресса получаются очень агрессивными. Издаваемые звуки больше похожи на рычание, идущее изнутри. Но после мяуканье становится все более мягким и нежным. Одновременно с этим она успокаивается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера нам исполнился год 🤵🏻 💞 👰🏻 Годовщина одна из четырех наших свадеб, если точнее🤪 мы долго обсуждали, какую же дату нам отмечать...🤔 решили остановиться на первой. Ведь именно 7 сентября мы познакомились и спустя год расписались ✍️ ✍️ Муж пошутил, что на картинке изображена реальность любого брака: мол, неважно, женат ли ты на звезде или нет, если ты оставишь носки в неположенном месте, жди скалки и скандала 🤣🤣 Кроме шуток: это был лучший год в моей жизни. Ты - лучший подарок от Бога 🙏 💝 @stefanotiozzo - с годовщиной, любовь моя 💚❤️

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova)

Сати предположила, что рекомендации кричать, уходя в лес или в поле в моменты отчаяния, также похожи на данный способ. Но в условиях города, сделать это непросто. Мяукать в этом случае гораздо удобнее и результат получается таким же эффективным. 

Краткая информация о Сати Казановой

Имя: Сати Казанова

Отчество: Сетгалиевна

День рождения: 02.10.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Баксанский район, Кабардино-Балкарская АССР

Рост: 167 см

Вес: 45 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица

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0 Не нравится 0 Нравится 05.10.2018 Теги: Сати Казанова

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