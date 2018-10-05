Как борется со стрессом Сати Казанова

После ссор с мужем и в моменты гнева Сати Казанова ведет себя неадекватно. Во всяком случае, так могут подумать те, кто посмотрит на нее со стороны. На самом деле она снимает стресс. Необычный способ, по признанию Сати, действительно помогает.

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У каждого в жизни случаются дни, когда хочется сорваться на близких. Такое же количество негатива и агрессии может возникать в результате ссор со второй половиной. Сати Казанова отметила, что она – не исключение из этого правила. В одной из книг она вычитала, как с этими состояниями справлялись люди раньше.

Найденный ею способ оказался странным: нужно громко мяукать. Сати долго смеялась, узнав об этом, но позже решила попробовать. Певица рассказала, что первые попытки мяукать в момент стресса получаются очень агрессивными. Издаваемые звуки больше похожи на рычание, идущее изнутри. Но после мяуканье становится все более мягким и нежным. Одновременно с этим она успокаивается.

Сати предположила, что рекомендации кричать, уходя в лес или в поле в моменты отчаяния, также похожи на данный способ. Но в условиях города, сделать это непросто. Мяукать в этом случае гораздо удобнее и результат получается таким же эффективным.