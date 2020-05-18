После того как Азербайджан и Армения 27 сентября 2020 года снова начали военные действия за непризнанную республику Нагорный Карабах, вызывает интерес история этого конфликта, чей Нагорный Карабах – армянский или азербайджанский. События 2023 года показали, что в этом противостоянии победу одержал Баку.



Мы не занимаем ни чью сторону – наш материал собран из свободных источников в сети. За основу информации брались данные из Википедии. Мы против войны!

Нагорный Карабах: историко-географическая справка

Две республики воюют за эту территорию с момента распада СССР. Россия смогла заморозить конфликт, возникший в 90-е годы, и предотвратить уничтожение народов, некогда живших в одной стране.

Нагорно-Карабахская республика, или Арцах, как называют эту территорию армяне, территориально находится в Азербайджане. У нее есть протяженная граница с Арменией, которая с 1991 года претендует на эти территории, но не признает при этом независимое государство, которое было провозглашено сразу после распада СССР.

Население непризнанного государства насчитывает 150 тыс. человек, 99 % из которых – армяне. Кроме них, здесь живут национальные меньшинства, которых с армянами объединяет общая православная вера:

русские;

украинцы;

греки;

грузины.

Есть в Карабахе и азербайджанцы, проживавшие здесь еще с советского времени, но их всего несколько человек. Если смотреть по составу коренного населения этого закавказского региона, то многие сразу делают вывод о том, чей на самом деле Нагорный Карабах.

Арцах – армянская территория, которая для этого народа, рассеянного по разным странам, – такая же святыня, как и гора Арарат. По Московскому договору 1921 года вместе с Суралинским уездом Эриванской губернии и Карской областью отошла Турции.





Эта территория с 1828 года входила в состав Российской империи. Азербайджану под протекторат была передана Нахичевань, которая сегодня – анклав Азербайджана, отделенный от него территорией Армении. Это автономная область, в которой основную часть населения при СССР составляли азербайджанцы и армяне.

Арцах для армян, как Израиль для евреев. Они приезжают в Нагорный Карабах из разных стран мира.

Становление Нагорного Карабаха

Если рассматривать, чей в действительности Нагорный Карабах, то по историческим артефактам можно установить, что армяне жили на этой территории с IV—II вв. до н. э. Исследователи древней истории Кавказа и Закавказья указывают на то, что армяне появились на восточных берегах реки Куры еще в IV в. до н.э.

Они начали активно продвигать среди местного (не индоевропейского) населения армянскую культуру. Тогда Арцах входил в состав Армянского царства, а потом – Великой Армении, ставшей первым государством, принявшим христианскую религию. В составе первого в мире христианского государства Арцах было 10 провинцией, что подтверждается документами.





После того как Великая Армения была поделена между Византией и Персией, в Арцахе было создано армянское княжество Хачен, которое потом вошло в состав армянского государства Багратидов. В XVI– начале XVII вв. Хачен распался на 5 армянских княжеств, которые вскоре были завоеваны Османской империей.

Именно Нагорный Карабах был центром восстания армян против турецкой оккупации в 1720–х годах. После победы в российско-персидской войне и подписания договора между Персией и Россией – перешел в состав Российской империи. В 1823 году территория из ханства превращена в Карабахскую провинцию.

Письменные источники и мирные договоры, начиная с эпохи Великой Армении, показывают, чей был Нагорный Карабах исторически на самом деле. На протяжении более 2 тыс. лет эта территория принадлежала армянам, на что также указывает Википедия.

Истори я Карабаха в XX веке

После распада Российской империи Карабах по условиям Московского договора 1920 года и Карского договора 1921 года стал частью Социалистической республики Азербайджан, куда он вошел на правах автономной области. На самом деле эта часть территории Азербайджана и во времена СССР всегда была населена армянами, составлявшими основную часть населения области.

После того как СССР в 1991 году распался, Нагорный Карабах стал одним из первых самопровозглашенных государств, которое не было признано ни Арменией, ни Российской Федерацией. На протяжении 30 лет армянское население Карабаха упорно отстаивает свою независимость от Азербайджана.





В 1994 году при посредничестве России удалось заморозить конфликт между Азербайджаном и Арменией, поддерживающей Карабах материально благодаря протяженной общей границе. Сегодня снова обострились армяно-азербайджанские противоречия, в которых две стороны военными средствами опять решают вопрос, кому принадлежит Нагорный Карабах.

Спустя 30 лет ситуация обострилась из-за того, что участницей конфликта неофициально стала Турция, которая стремится вытеснить армян с их исторической территории и полностью оторвать Азербайджан от России. Конфликт начал перерастать из армяно-азербайджанского в российско-турецкий.

Обострение конфликта в XXI

В 2020 году произошло серьезное обострение ситуации. После почти 30 лет относительного спокойствия снова начались активные боестолкновения. В 2018-м году пост премьер-министра Армении занял Никол Пашинян. Этот политик пришел к власти с лозунгом «Арцах – это Армения, и точка». Однако спустя несколько лет резко поменял свою позицию.27 сентября 2020 года развернулись кровопролитные бои. Ереван и Баку регулярно обвиняли друг друга в провокациях. Конфликт называют второй карабахской войной – эти боестолкновения длились 44 дня. Несмотря на доблесть и готовность жителей Карабаха умирать за родную землю, победа осталась за Азербайджаном, который активно поддерживала Турция. В итоге под власть Баку были переданы прилегающие к Арцаху территории, а также земли самого Карабаха, включая важные для непризнанной республики города Шуша (Шуши) и Гадрут.Земли, которые остались под контролем армянской стороны, было решено защитить российским миротворческим контингентом. На время ситуация снова относительно стабилизировалась.Однако уже спустя три года произошел новый виток эскалации. 19 сентября 2023 года азербайджанские власти заявили о старте «локальных антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Этому предшествовал ряд резонансных заявлений Пашиняна. Несмотря на данное обещание защищать земли Арцаха, в мае 2023 года премьер-министр объявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Позже летом политик обрушился с критикой на российских миротворцев и заявил, что они якобы не справились с взятыми на себя обязательствами, а Москва решила «покинуть регион». По мнению ряда экспертов, таким образом Пашинян попытался переложить часть ответственности за сдачу Карабаха на Россию.Уже через сутки после начала азербайджанской военной операции, 20 сентября, власти Арцаха заявили, что при посредничестве миротворческого контингента России стороны договорились о полном прекращении боевых действий при выполнении выдвинутых Баку условий. На фоне сдачи Карабаха в Ереване начались волнения, люди требовали отставки премьер-министра. Многие армяне считают это решение предательством и обвиняют в произошедшем Пашиняна. Однако политик заявил, что ни за что не покинет высокое кресло и будет дальше управлять Арменией.

Итоги

Найти ответ на вопрос, чей Нагорный Карабах, на самом деле сложно. Несмотря на то, что Армения поддерживает Арцах, официально она его не признает. Хотя территориально Нагорный Карабах находится на территории Азербайджана, он всегда был самостоятельной территорией – сначала автономией, а после непризнанным, но независимым государством. Однако в конце-концов, Баку удалось отстоять свои права на Арцах.

