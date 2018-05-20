 
 
 

Клео.ру
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Лучшие маски для лица с алоэ против морщин

0 0

Алоэ – это полезное средство для улучшения состояния кожи лица. Маски с соком алоэ часто используются в домашней косметологии. Питательные маски улучшают внешность, устраняют мимические и глубокие морщины практически сразу. Эффективная маска для лица с алоэ в домашних условиях от морщин – это одно из лучших средств практически для каждой женщины среднего и старшего возраста.

Особенности влияния алоэ на кожу лица

Сок алоэ увлажняет кожу и ускоряет регенерацию клеток эпидермиса. Эти свойства обуславливают эффективность питательной маски, которая обогащает кожный покров кислородом, стимулирует обменные процессы. Сок алоэ глубоко впитывается в кожный покров, благодаря чему он становится эластичным и приобретает красивый цвет.

Полезные свойства обусловлены следующими питательными компонентами:

  • бета-каротин;
  • витамины В12, С, Е.

Полезный состав гарантирует эффективность масок на основе алоэ. Основной компонент считается безопасным и эффективным, поэтому он успешно используется при приготовлении питательных средств.

Натуральный сок питательного растения подойдет даже людям с повышенной чувствительностью.

Отмечается следующее положительное влияние на лицо:

  • питание и активное увлажнение кожного покрова;
  • обезжиривание и подсушивание жирной кожи;
  • тонизирование и глубокое очищение эпидермиса;
  • устранение повышенной чувствительности и воспалительных процессов;
  • подтягивание обвисшей кожи при морщинах, проблемах с рельефом и тонусом.

Домашние маски с соком алоэ идеально подходят для нормальной и смешанной, воспаленной кожи.

Особенности приготовления домашних омолаживающих масок

Качественный эликсир алоэ можно купить в аптеке, причем он продается в ампулах без добавок. Однако наилучший вариант – это использовать домашнее растение. При применении алоэ рекомендуется использовать домашнее растение с учетом определенных нюансов:

  1. Оптимальный возраст растения – 3 года и старше.
  2. Для приготовления масок подойдут только нижние листья растения.
  3. Перед срезом листья рекомендуется протереть, но их нельзя мыть.
  4. Готовые листья заворачивают в полотенце и салфетку, помещают на 2 недели в холодильнике. В результате листья начинают вырабатывать питательные биостимуляторы.
  5. Через пару недель листья измельчают и отжимают сок из них через марлю.
  6. Полезный основной компонент используют для приготовления домашних масок сразу.

Полезные домашние маски с соком алоэ

Рецепты масок с использованием сока алоэ заслуживают особого внимания. Каждая женщина вправе выбрать подходящий вариант для себя.

  •  
    Рисунок
    А вы делаете маски для лица с алоэ?

Маска для омоложения лица

Ингредиенты:

  • 2 чайные ложки овсяной муки;
  • чайная ложка меда;
  • столовая ложка сока алоэ.

Натуральный мед смешивают с соком алоэ. Затем добавляют овсяную муку. Приготовленную смесь наносят на лицо минут на 15-20.

Маски для зоны вокруг глаз

На коже вокруг глаз отсутствуют сальные железы, которые защищают кожу от старения. По данной причине требуется дополнительный уход с обязательным увлажнением. Лечебное растение используют только при отсутствии противопоказаний и аллергических реакций.

Вечером, прямо перед сном можно протирать проблемные участки натуральным соком алоэ. При обычном увлажнении зоны алоэ рекомендуется соблюдать массажные линии.

При желании в качестве тонизирующего лосьона используют кубики изо льда на основе замороженного сока алоэ. Такими кубиками протирают веки, область вокруг глаз.

Также можно приготовить специальную маску. Ингредиенты:

  • столовая ложка аптечного глицерина;
  • столовая ложка меда;
  • столовая ложка овсяной муки;
  • столовая ложка сока алоэ.

Вышеперечисленные ингредиенты тщательно смешиваются. Затем приготовленное средство наносят на чистую кожу лица и область вокруг глаз. Примерно через 20 минут рекомендуется умыться теплой водой.

Полезная маска от морщин

Ингредиенты:

  • 1 куриный желток;
  • столовая ложка сока алоэ;
  • чайная ложка сливок или сметаны.

Вышеперечисленные компоненты смешивают и наносят на распаренную кожу лица на 20 минут, после чего умываются контрастной водой.

Эффективная маска для лица с алоэ в домашних условиях от морщин позволяет продлить молодость и надолго сохранить женскую красоту.

0 Не нравится 0 Нравится 20.05.2018 Теги: маски лицо морщины

Читайте также

 

А вы любите делать себе маски на лицо? 0  

Оставить комментарий

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект NOX

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору