Лучшие маски для лица с алоэ против морщин

Алоэ – это полезное средство для улучшения состояния кожи лица. Маски с соком алоэ часто используются в домашней косметологии. Питательные маски улучшают внешность, устраняют мимические и глубокие морщины практически сразу. Эффективная маска для лица с алоэ в домашних условиях от морщин – это одно из лучших средств практически для каждой женщины среднего и старшего возраста.

Особенности влияния алоэ на кожу лица

Сок алоэ увлажняет кожу и ускоряет регенерацию клеток эпидермиса. Эти свойства обуславливают эффективность питательной маски, которая обогащает кожный покров кислородом, стимулирует обменные процессы. Сок алоэ глубоко впитывается в кожный покров, благодаря чему он становится эластичным и приобретает красивый цвет.

Полезные свойства обусловлены следующими питательными компонентами:

бета-каротин;

витамины В12, С, Е.

Полезный состав гарантирует эффективность масок на основе алоэ. Основной компонент считается безопасным и эффективным, поэтому он успешно используется при приготовлении питательных средств.

Натуральный сок питательного растения подойдет даже людям с повышенной чувствительностью.

Отмечается следующее положительное влияние на лицо:

питание и активное увлажнение кожного покрова;

обезжиривание и подсушивание жирной кожи;

тонизирование и глубокое очищение эпидермиса;

устранение повышенной чувствительности и воспалительных процессов;

подтягивание обвисшей кожи при морщинах, проблемах с рельефом и тонусом.

Домашние маски с соком алоэ идеально подходят для нормальной и смешанной, воспаленной кожи.

Особенности приготовления домашних омолаживающих масок

Качественный эликсир алоэ можно купить в аптеке, причем он продается в ампулах без добавок. Однако наилучший вариант – это использовать домашнее растение. При применении алоэ рекомендуется использовать домашнее растение с учетом определенных нюансов:

Оптимальный возраст растения – 3 года и старше. Для приготовления масок подойдут только нижние листья растения. Перед срезом листья рекомендуется протереть, но их нельзя мыть. Готовые листья заворачивают в полотенце и салфетку, помещают на 2 недели в холодильнике. В результате листья начинают вырабатывать питательные биостимуляторы. Через пару недель листья измельчают и отжимают сок из них через марлю. Полезный основной компонент используют для приготовления домашних масок сразу.

Полезные домашние маски с соком алоэ

Рецепты масок с использованием сока алоэ заслуживают особого внимания. Каждая женщина вправе выбрать подходящий вариант для себя.

Маска для омоложения лица

Ингредиенты:

2 чайные ложки овсяной муки;

чайная ложка меда;

столовая ложка сока алоэ.

Натуральный мед смешивают с соком алоэ. Затем добавляют овсяную муку. Приготовленную смесь наносят на лицо минут на 15-20.

Маски для зоны вокруг глаз

На коже вокруг глаз отсутствуют сальные железы, которые защищают кожу от старения. По данной причине требуется дополнительный уход с обязательным увлажнением. Лечебное растение используют только при отсутствии противопоказаний и аллергических реакций.

Вечером, прямо перед сном можно протирать проблемные участки натуральным соком алоэ. При обычном увлажнении зоны алоэ рекомендуется соблюдать массажные линии.

При желании в качестве тонизирующего лосьона используют кубики изо льда на основе замороженного сока алоэ. Такими кубиками протирают веки, область вокруг глаз.

Также можно приготовить специальную маску. Ингредиенты:

столовая ложка аптечного глицерина;

столовая ложка меда;

столовая ложка овсяной муки;

столовая ложка сока алоэ.

Вышеперечисленные ингредиенты тщательно смешиваются. Затем приготовленное средство наносят на чистую кожу лица и область вокруг глаз. Примерно через 20 минут рекомендуется умыться теплой водой.

Полезная маска от морщин

Ингредиенты:

1 куриный желток;

столовая ложка сока алоэ;

чайная ложка сливок или сметаны.

Вышеперечисленные компоненты смешивают и наносят на распаренную кожу лица на 20 минут, после чего умываются контрастной водой.

Эффективная маска для лица с алоэ в домашних условиях от морщин позволяет продлить молодость и надолго сохранить женскую красоту.