Модные челки 2019 года

Челки стали новым трендом 2019 года. Стилисты уже рассказали о модных тенденциях и продемонстрировали фото самых популярных вариантов для женщин. Так что теперь каждая представительница прекрасного пола сможет выбрать подходящий для себя вариант и изменить каждодневный образ.

Что выбрать девушкам с длинными волосами

Женщинам и девушкам с длинными волосами всегда предоставляется большой выбор причесок и укладок. В нынешнем сезоне стилисты рекомендует им попробовать делать челку на две стороны.

Такую моду ввела еще молодая Бриждит Бордо. Но в то время не многие решались следовать ее примеру – такой вариант прически могли себе позволить только француженки.

В 2019 году все изменилось. Теперь, кажется, красавицы всего мира начали укладывать челку на две стороны, и на то есть веские причины:

выделить сильные стороны своей внешности;

это возможность быстро и легко разнообразить свой образ;

хороший способ создать челку «из ничего», если у девушки стрижка-каскад;

исправить таким образом определенные «неточности» квадратной формы лица.

Если говорить о современных звездах, то одной из первых к такому варианту прически пришла Дженнифер Лопес. Челка на две стороны хорошо подходит под тип ее внешности и идеально дополняет прическу.

Но перед тем как пробовать на себе этот тренд, необходимо запомнить несколько простых, но важных нюансов. А именно:

чтобы «двойная» челка выглядела на высшем уровне, необходимо отрастить ее до бровей (чтобы кончики даже немного спадали на глаза);

потребуется каждодневная укладка, так как ни один мастер не сможет «выстричь» волосы таким образом, чтобы они постоянно лежали на две стороны;

нужен небольшой опыт и сноровка, чтобы с помощью фена и круглой щетки добиться необходимого результата. Так что не стоит расстраиваться, если с первого раза ничего не получилось;

для каре и других коротких стрижек такой вид челки не подойдет.

Конечно же, это не единственный вариант челки на длинные волосы в 2019 году (в этом можно убедиться, смотря на представленные ниже фото). Стилисты предлагают ознакомиться и с другими модными тенденциями, которые уже успели «примерить» на себя голливудские знаменитости.

Градуированная «легкая» челка

Этой весной станет популярна легкая летящая челка. Она очень просто укладывается, а при желании такую челку можно и вовсе убрать – заколоть невидимками и получить совершенно новый, неповторимый образ.

Такая модная тенденция уже закрепилась среди знаменитых блогеров, актрис и певиц современной эстрады. Главная особенность градуированной челки 2019 года в том, что она подходит к любой форме лица.

Достаточно лишь подобрать под себя подходящую густоту волос, длину и силу филировку. В результате локоны будут мягко спадать на лоб, добавляя девушке легкости и воздушности.

Прямая челка

Следующая модная тенденция 2019 года, как будто специально придумана для блондинок с прямыми волосами. На фото видно, что девушки с такой прической выглядят очень стильно и будут гармонично смотреться в любом образе – строгом, повседневном или романтичном.

Но нужно помнить, что такой вариант прически подходит только обладательницам худого продолговатого или овального лица. В противном случае новый образ только испортит настроение.

А вот с цветом локонов можно и поэкспериментировать – не только светленьким девушкам можно носить прямую челку, полностью закрывающую лоб.

Невероятно короткая челка

Эта модная тенденция понравиться смелым личностям, которые привыкли выделяться из толпы и удивлять окружающих. Отличный вариант прически на средние волосы (на фото это хорошо видно).

Очень короткая челка в 2019 году вышла, если можно так сказать, на новый уровень. Она подходит девушкам с густыми и прямыми волосами, которые хотят быть похожими на Клеопатру и визуально округлить лицо.

Еще один вариант такой стрижки – сессон. Когда локоны у лба обрезаются полукругом, за счет чего удается добиться идеального овала лица и подчеркнуть скулы. Интересный вариант для любителей экстравагантных образов.

В отличие от челки на две стороны, такая прическа не нуждается в постоянной укладке. Достаточно элементарного ухода и посещения парикмахера раз в несколько месяцев (в зависимости от скорости роста волос).

Асимметрия

Еще одна модная тенденция 2019 года на длинные волосы. Вариант челки для густых и толстых волос. Стрижка добавит любому образу женственности, таинственности и привлекательности.

Главную особенность асимметрии можно увидеть на фото – пряди спадают от макушки вперед, закрывают только одну сторону лба. Хороший вариант для тех, кто хочет подчеркнуть черты лица и акцентировать на нем внимание окружающих.

Стилисты отмечают тот факт, что челка-асимметрия отлично подходит именно на круглое лицо и в 2019 году все чаще сопровождается окрашиванием с использованием разных оттенков.

Мелирование (и схожие варианты покраски) подчеркнет главную особенность такой прически и придаст ей трехмерности.

Как можно видеть, челки в нынешнем сезоне заняли важное место в мире моды. Так что самое время изменить что-то в себе, чтобы достойно встретить начало весны. А чтобы было легче определиться с выбором, рекомендуется посмотреть на фото модных челок ниже: