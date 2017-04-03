Как подтянуть грудь: упражнения и бьюти-советы

Красивая форма груди? Запросто! Если природные данные потеряли объем или обвисли, подчиняясь закону гравитации, все можно исправить. Упражнения и бьюти-процедуры тебе в помощь!

Мужчины, которые каждый день любуются красивой женской грудью хотя бы 60 секунд, продлевают свою жизнь на парочку лет, говорят зарубежные ученые.

Поверить в это трудно! Но то, что сильный пол обожает «верхние 90» — неоспоримый факт! Как же сделать, чтобы они были достойны ласкающих нежных взглядов? Какие кремы, массажи и упражнения могут укрепить и подтянуть обвисшую грудь?

На фото: Бейонсе, Моника Беллуччи и Скарлетт Йоханссон Globallookpress.com

По размеру рассчитайсь!

Прекрасные дамы уверены: если объем груди большой, женщина априори считается сексуальной. Но некоторые мужчины не согласны со столь категоричным заявлением: «Пусть грудь будет небольшого размера, но «персики» должны быть одинаковыми». А факты и вовсе поднимают на смех объем груди!

Так, в Индии идеальной считается массивная грудь с большими сосками, поскольку там придерживаются культа материнства. А в Италии если обладательница внушительных форм намерена служить в армии, по Уставу она обязана сделать мастопексию — операцию по уменьшению груди.

Категорически против такого вмешательства в личную жизнь аборигены Австралии. По их мнению, женщина с плоской грудью — неполноценна.

Из всего сказанного следует только один вывод: абсолютно не важно, какая у тебя грудь — большая, маленькая, очень большая или так и не успевшая «проклюнуться» — играет роль только то, как она выглядит.

Если грудь упругая, без растяжек (или их почти не видно), у нее обязательно найдется своя армия поклонников. Или один, но самый большой ее ценитель. Здесь все зависит от тебя!

Любопытно! В 2003-м году социологи из Америки заявили: между объемом груди женщины и ее умственными способностями есть прямая связь! Чем весомее грудь, тем выше уровень интеллекта представительницы прекрасного пола.

На фото: София Вергара, Анна Семенович, Кристина Хендрикс. Globalookpress.com

Мы откровенно сомневаемся в выводах социологов. Но одно знаем точно: если женщина умная, она сделает все возможное, чтобы ее грудь стала «конфеткой». Специально для тебя мы поделимся проверенными способами ее преображения.

В чем я виновата, или почему завяли «цветы»?

Ради справедливости заметим, что ты необязательно провинилась, если твоя грудь «поникла»: кожа на ней растянулась, а былой объем ушел в неизвестном направлении. Примерно 90% женщин сталкиваются с этим после беременности и родов.

Но даже если ты пока не испытала на себе радость материнства, твоя грудь может измениться и без того. Причем возраст не имеет значения. Даже 18-летние кокетки вполне могут «приземлить» свои природные богатства. Обычно это случается, если:

у тебя очень большой объем груди, а мышечная ткань при этом слабая;

ты неправильно питаешься и то полнеешь, то худеешь;

ты куришь или не прочь «расслабиться» с бокалом вина, кружкой пива или рюмкой ликера;

Факт! В народе говорят: «Любишь кататься, люби и саночки возить». Если подвести этот афоризм под тему статьи, получится: «Хочешь красивую грудь, бросай курить!» Ученые доказали, что эта пагубная привычка заставляет твою грудь обвисать. В составе большинства сигарет содержатся соединения, которые расщепляют эластин — структурный белок, ответственный за упругость и эластичность твоей груди.

у тебя неправильная осанка, и ты много времени проводишь сидя;

ты обожаешь спать, лежа на животе;

ты не делаешь утреннюю зарядку, не ходишь в спортзал и не занимаешься под видео Кати Энерджи или любой другой «фитоняшки»;

тебе больше сорока лет. После этого условного рубежа в организме женщины соединительная ткань, которая поддерживает грудь, начинает «изнашиваться» — терять свою силу. Если добавить сюда действие гравитации, то провисание груди — практически закономерность.

Неувязочка! Некоторые женщины отказываются кормить ребенка грудью, опасаясь, что та потеряет красивую форму. Но между тем ученые уверяют: между грамотным грудным вскармливанием и потерей соблазнительных форм нет никакой связи!

Грудь обвиснет только тогда, если ты кормишь неправильно!



Предупредить возможные проблемы можно, если носить специальный бюстгальтер (он хорошо поддерживает грудь), не допускать застоев молока и следить за тем, чтобы у обеих грудей была примерно одинаковая нагрузка. Если кормить одной грудью больше, она всегда будет увеличена, в то время как другая может «отставать». Разница размеров в этом случае может сохраниться и после завершения кормления.

Как сделать грудь упругой?

Диета: больше капусты, еще больше

Если грудь потеряла объем и стала похожа на «ушки спаниеля», кажется разумным решением увеличить объем. Тем более способов этого 1000+1. Например, капустная диета. Но на самом деле, «волшебные» продукты, которые увеличивают объем груди и делают маленькие «персики» большими — это миф.

Сама по себе капуста полезна, но повлиять на форму груди она не может, как и разрекламированные пищевые добавки, БАДы и гормональные таблетки.

Они не прошли ни одного серьезного лабораторного исследования и не подтвердили свою эффективность. А вот «вредностей» в их составе можно найти сколько угодно! Особенно если в инструкции к препарату указано, что он способствует разрастанию соединительной ткани груди — это увеличивает риск фиброзов и онкологических заболеваний.

Единственная связь между питанием женщины и красотой груди в том, что от строгих диет грудь худеет, а от пищи, богатой белками, жирами и углеводами — увеличивается в размерах. Так, ученые подсчитали: если представительница прекрасного пола поправится на 1 кг, ее грудь приобретет «лишние» 20 граммов. Работает и обратная закономерность!

Косметика: кремы, гели, сыворотки

Если ты мажешь грудь кремами для лица или шеи и сетуешь на то, что косметика не работает, в принципе ты виновата сама. Потому что для груди существуют отдельные линейки средств и использовать нужно только их. Чем же они отличаются от других продуктов красоты?

Продукты с пометкой «для области груди» являются многофункциональными. Их действие направлено на поддержание работы фибробластов. Последние производят эластин и коллаген — биологический «строительный материал», который помогает сделать твою грудь крепкой и упругой.

Такая косметика не только увлажняет и питает кожу груди, но и восстанавливает целостность покрова, подтягивает кожу и борется со свободными радикалами — основными виновниками преждевременного старения.

Отдельная история — это кремы, филлеры и гели для увеличения объема груди. Они работают за счет изменения осмотического давления в тканях. Их задача — вызвать небольшой отек, который визуально увеличивает грудь. Благодаря такому эффекту грудь слегка разбухает (примерно как во время менструации или беременности) и становится визуально полнее. Но работают такие средства, только если ты пользуешься ими регулярно. О пролонгированном действии говорить не приходится.

Да и увеличивают объем они незначительно. Если, конечно, парочка дополнительных сантиметров для тебя не «отличный» результат!

Домашние процедуры: гидромассаж

Для укрепления груди и добавления ноток сексуальности практикуй не менее двух раз в неделю специальный массаж. Во время приема ванны или душа массируй свои «первые 90» струей прохладной воды. Это увеличивает микроциркуляцию в тканях кожи и укрепляет их.

В качестве альтернативы этому совету можно протирать область декольте кубиками льда, обернутыми в салфетку из ткани. Только помни, что нельзя задерживаться долго на одном месте — можно вызвать обморожение. Так что — не более 2 секунд в одной точке.

Упражнения для подтяжки груди

Если тебе предлагают увеличить грудь или восполнить «былые объемы» при помощи упражнений, можешь смело поднять советчика на смех. Сделать это практически нереально! «Эксперты», зарабатывающие на извечной женской проблеме, намеренно вводят дам в заблуждение. Предлагая накачать грудные мышцы, они упускают тот факт, что последние двигают плечи, приподнимают ребра для вдоха и участвуют в сгибании и разгибании рук, но они не влияют на форму и размер молочных желез! Хотя за счет увеличения объема грудной клетки могут «приподнимать» грудь.

Обозначенный эффект можно сравнить с хорошей осанкой. Если ты держишь спину прямо, гордо развернув плечи, твоя грудь приподнимается и смотрит строго вперед, отчего она визуально кажется больше и еще сексуальнее.

Цель всех упражнений на укрепление и улучшение формы груди — проработать мышечные структуры, окружающие молочную железу, и исправить твою осанку. Давай приступим!

Упражнение 1. Отжимания

Если ты ожидала, что будет легко, придется тебя разочаровать: предстоит немало потрудиться! Но прежде чем отказаться от выполнения популярного, но сложного для девушек упражнения, помни, что именно оно способно преобразить твой внешний вид.

Прими упор лежа, расставив руки на ширине плеч. Ноги при этом согни в коленях. С такого ракурса отжимания даются проще, а влияние на грудные мышцы — идентичное. Если тебе не нравятся отжимания с колен, можешь отжиматься, опираясь об стену.

Для начала достаточно выполнять 5 отжиманий утром и столько же вечером, постепенно доводя их до приемлемого максимума.

Упражнение 2. Разведение гантелей

Выполняй это упражнение стоя либо в положении лежа. Руки с гантелями нужно разводить в стороны до максимума, сводя лопатки до появления небольшого напряжения. Вес гантелей используй минимальный — 1-3 кг.

Если под рукой нет спортивных инструментов, подойдут бутылочки, наполненные водой. Для первого раза достаточно пятикратного выполнения упражнения стоя, а затем — лежа. Постепенно увеличивай количество.

Упражнение 3. Прогибы спины из положения лежа

Эти упражнения направлены на исправление твоей осанки. Они превосходно укрепляют мышцы спины и тренируют грудные мышцы.

Прими стойку лежа, как при классическом отжимании, и теперь сделай прогиб в спине, вытягиваясь вверх. Задержись в позиции на максимально возможное время. Немного передохни и повтори еще 4 раза. Экспериментируй с вариациями упражнения, воспользовавшись видео.

Упражнение 4. Молитва

Прими позу «Лотос». Руки при этом сведи перед собой, сложив их в молитве. Надавливай ладонями друг на друга таким образом, чтобы в груди чувствовалось напряжение. Выдержи максимально возможное для тебя время и повтори еще 4 раза. Дополни упражнение спортивными элементами из видео.

Упражнение 5. Приседания

Это упражнение знакомо всем девушкам, которые желают получить накачанные ноги и красивые ягодицы. Но не все из них знают, что есть вариации, которые также влияют на мышцы груди. Можно одновременно качать ноги, попу и делать грудь упругой.

Для этого достаточно освоить правильную технику приседаний и во время выполнения упражнения соединять руки в замке за головой. Локти при этом должны быть расправлены в одну прямую линию. Приседай не менее 5 раз за один подход, количество повторов последовательно увеличивай.

Как только предложенная программа станет для тебя легкой, не останавливайся! Знакомься с новыми упражнениями, давая большую нагрузку мышцам груди. И твоя грудь непременно поднимется, станет упругой и достойной сладких комплиментов.

Будь красива и здорова!