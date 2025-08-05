Яна Рудковская встретилась с Дженнифер Лопес и сравнила ее с Димой Биланом

В Астане прошел концерт Дженнифер Лопес, который собрал не только местных поклонников, но и звездных гостей из России. Одной из них стала Яна Рудковская – продюсер, светская львица и верная фанатка поп-дивы. После выступления Яна не только сделала селфи с Лопес, но и устроила небольшой концертный разбор в своем блоге.

"Была раз 7 на ее шоу. И с каждым годом она все лучше и лучше!" – призналась Рудковская в соцсетях.

А вот спецэффекты на концерте Джей Ло не впечатлили Яну. Она сравнила американскую певицу с Димой Биланом. По мнению продюсера, шоу звезды оказалось "очень простым": два экрана, пара лестниц и ни одного летающего артиста.





"Абсолютно туровая версия шоу, не Билан на футбольном стадионе с 3 сценами и полетами!" – написала Рудковская.

Поклонники, комментируя мнение продюсера, разделились: одни посчитали ее слова дерзкими, другие – честным мнением опытного продюсера.

Впрочем, это не помешало Яне назвать Дженнифер "огненной" и добавить, что именно такие женщины вдохновляют ее на новые проекты.

Ранее Рудковская рассказала, что Плющенко сделал пластическую операцию втайне от нее.