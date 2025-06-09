Рудковская рассказала, что Плющенко сделал пластическую операцию в тайне от нее

Пока Яна Рудковская занималась делами ледового проекта в Баку, ее супруг – 42-летний Евгений Плющенко – отправился к звездному хирургу Тимуру Хайдарову и сделал операцию, о которой жена узнала уже постфактум. Как рассказала сама Рудковская, фигурист якобы собирался всего лишь убрать мешки под глазами, но в итоге согласился на полноценную блефаропластику – омолаживающую операцию век. Медик пообещал, что спортсмен помолодеет на 10 лет.

"Он почти двое суток не выходил со мной на связь. Я ему позвонила, спросила, что случилось. Для меня это был шок, потому что он со мной не посоветовался", – рассказала продюсер.

Интересно, что сама Рудковская – не новичок в эстетической медицине. Она не скрывает, что ранее у того же Хайдарова делала липосакцию подбородка, коррекцию груди и перераспределение жировой ткани с живота и бедер в область ягодиц.





Пока результат операции Евгения Плющенко скрыт от глаз публики – процесс восстановления еще не завершен. Но, если верить словам Яны, она теперь с волнением ждет, каким будет финальный образ ее мужа.

"Конечный результат ждем – будет ли он на 10 лет моложе. Получается, если сейчас он на 7 лет меня моложе, то будет на 17", – с улыбкой подытожила продюсер.

Напомним, Яна Рудковская и Евгений Плющенко вместе уже 18 лет. Пара воспитывает двоих сыновей, которые, как и отец, решили посвятить себя фигурному катанию.

Ранее Рудковская заявила, что ее 12-летний сын уже заработал на квартиру на "Патриках".