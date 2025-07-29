Возлюбленная Тома Круза попала в скандал из-за реакции на фото Николь Кидман

Новая девушка Тома Круза, 37-летняя Ана де Армас, оказалась в центре интернет-скандала. Причиной стало, казалось бы, безобидное действие – актриса поставила "лайк" под постом, где обсуждали внешность Николь Кидман, бывшей супруги ее бойфренда.

Ситуация разгорелась после того, как один из глянцевых пабликов опубликовал не самый удачный кадр 58-летней Кидман. Под фото цитировали слова актрисы о том, что она якобы не прибегала к инъекциям красоты. Комментарии под постом были не самыми доброжелательными – и именно там засветился лайк де Армас.





Пользователи соцсетей восприняли это как явное проявление эйджизма – дискриминации по возрасту. Многие напомнили, что молодость скоротечна, и что такие "публичные лайки" от известной актрисы могут поддерживать токсичную культуру оценки по внешности.

"Женщины должны поддерживать женщин, а не ставить лайки под постами, где высмеивают их внешность", – пишут комментаторы.

Некоторые блогеры даже упрекнули де Армас в том, что она таким образом "публично конкурирует" с Кидман, вместо того чтобы занять позицию уважения и солидарности. Тем более, что обе – известные женщины, добившиеся большого успеха в Голливуде.

Пока сама Ана ситуацию не комментировала, а в ее профиле никаких извинений или разъяснений не появилось.





Напомним, что Николь Кидман и Том Круз были женаты с 1990 по 2001 год. Их союз считался одной из самых красивых пар Голливуда. Актриса тяжело переживала расставание. По слухам, причиной разрыва стала вовлеченность Круза в сайентологическое движение.

Ана де Армас и Том Круз начали встречаться относительно недавно, и, по слухам, актер готов делать для любимой все: цветы, подарки, совместные путешествия. Пару недавно видели на отдыхе в Испании на роскошной яхте.