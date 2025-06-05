Агата Муцениеце подогрела слух о третьей беременности

Появление 36-летней актрисы и телеведущей Агаты Муцениеце на красной дорожке Забайкальского международного кинофестиваля вызвало волну слухов о ее третьей беременности. Поводом послужил выбор наряда – обтягивающее белое платье с открытыми плечами и перьевой отделкой, подчеркивающее изменившиеся формы артистки. Внимательные зрители обратили внимание на округлившийся живот, который не остался незамеченным ни для гостей мероприятия, ни для пользователей соцсетей.

Муцениеце блистала в роли ведущей церемонии открытия, выйдя на ковровую дорожку вместе с коллегой Георгием Перадзе. При этом актриса охотно позировала перед фотокамерами и сохраняла отличное настроение, не делая никаких попыток скрыть фигуру. Такой уверенный жест лишь усилил интерес публики – не означает ли это, что актриса готова к новому этапу в жизни и вскоре станет мамой в третий раз?





Напомним, в мае Агата официально объявила о помолвке с аккордеонистом Петром Дрангой, с которым она состоит в отношениях с конца 2024 года. Предложение руки и сердца, по ее словам, было романтичным и запоминающимся. Новый союз обещает стать особенным: пара планирует не только расписаться, но и обвенчаться, а значит – отношения серьезны и зрелы.

Сама Агата предпочитает хранить молчание по поводу обсуждаемой беременности, как это уже бывало в прошлом. Ранее, появившись в объемных костюмах на других мероприятиях, она уже провоцировала волну догадок о возможном пополнении в семье.

От первого брака с актером Павлом Прилучным у Агаты Муцениеце уже есть двое детей – сын и дочь. Возможно, она готовится стать многодетной мамой, но, как и прежде, предпочитает сохранять интригу до последнего.