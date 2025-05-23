Елена Перминова нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля, появившись в "голом" платье

Пока Каннский кинофестиваль наводил порядок и пытался контролировать стиль звезд новым дресс-кодом, Елена Перминова устроила свой модный бунт. 38-летняя модель с мировым именем появилась на вечере amfAR в наряде, который точно не прошел бы модерацию официальной красной дорожки – и именно поэтому произвел фурор.

На фоне запрета на "голые" платья и длинные шлейфы, Перминова выбрала тот самый образ, который бросает вызов всем правилам. Белоснежное платье на тонких бретелях с полностью прозрачным лифом стало предметом горячего обсуждения в светской хронике. Особое внимание привлек не только крой, но и провокационный принт – на груди модели были изображены Купидоны, словно охраняющие самое интимное. Дополняла образ легкая шаль из страусиных перьев.





Бывшая возлюбленная миллиардера Александра Лебедева уверенно позировала фотографам, не прячась и не пытаясь сгладить эффект от своего смелого выхода. На мероприятие она пришла одна – без нынешнего бойфренда, модели Тараса Романова, что лишь усилило атмосферу независимости и силы в ее образе.

Волосы Елены были собраны в строгий гладкий пучок, а макияж выполнен в нюдовых оттенках. Из украшений Перминова предпочла сверкающее колье и лаконичные серьги, чтобы ничто не отвлекало внимание от самого платья.

Ранее сообщалось, что Хайди Клум нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля.