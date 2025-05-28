Павел Дуров ответил на обвинения в сотрудничестве с госструктурами

На международном форуме, организованном правозащитной организацией Human Rights Foundation в Осло, Павел Дуров сделал заявление, комментируя обвинения в возможной зависимости от государственных структур. Основатель Telegram уверенно отверг все подозрения, подчеркнув свою принципиальную независимость.

"Я русский, и я скорее умру, чем стану чьим-то активом", – заявил он, процитировав популярного исполнителя.

По словам Дурова, ни одна страна не оказывает влияния на его решения, и он всегда последовательно выступал за свободу слова и конфиденциальность в интернете – как в годы работы с "ВКонтакте", так и сейчас в Telegram.





Особое внимание вызвал эпизод, когда в 2024 году Дурова на несколько дней задержали во Франции. Его обвинили в том, что преступные действия были совершены при помощи Telegram, хотя, как утверждает сам предприниматель, он не имел никакого отношения к фигурантам дела. Он также отметил странности в действиях французских властей – несмотря на то, что его местоположение известно, официальных запросов не поступало. При этом офис Telegram в Дубае находится буквально в одном здании с консульством Франции, рассказал создатель Telegram.

Бизнесмен подчеркнул, что его команда никогда не шла на уступки правоохранительным структурам без юридических оснований, даже если речь шла о резонансных темах. Он также заявил, что за ближайшие 10 лет аудитория платформы может достичь 3–4 миллиардов пользователей, а ее главные преимущества – независимость, технологическое преимущество и отсутствие алгоритмов, влияющих на ленту пользователя.

Поддержку Дурову в соцсетях выразила его возлюбленная Юлия Вавилова, разместив в блоге фото с его выступления. Ранее она откровенно призналась, что потеряла ребенка, пережив сильнейший стресс из-за его ареста в Париже.