Юра Борисов получил главную роль в голливудском фильме

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Российского актера уже утвердили на роль в киноленте. Юра Борисов сыграет русского поэта.

Российский актер Юра Борисов сыграет главную роль в фильме Dennis, который снимет студия A24, прославившаяся эстетичными и глубокими драмами вроде "Призрачной нити" и "Маяка". На экране Борисов перевоплотится в харизматичного русского поэта, живущего в лихих 90-х и переживающего бурный роман с британской студенткой. Ее сыграет звезда "Солтберна" – Элисон Оливер.

Фильм станет режиссерским дебютом британской актрисы Эмили Мортимер, которую многие знают по ролям в "Паддингтоне" и "Острове проклятых". Идея ленты родилась не на пустом месте: когда-то сама Мортимер была помолвлена с русским поэтом – Денисом Новиковым, которому позже посвятила часть своей жизни и творчества. Говорят, именно он стал прототипом главного героя.

Картина обещает стать чувственной историей о свободе, поиске себя и любви, которую трудно удержать – особенно на фоне контрастной Москвы девяностых.

К слову, для Борисова это уже не первый международный проект. Он успел подписать контракт с одним из топовых голливудских агентств UTA, которое работает с такими звездами, как Тимоти Шаламе и Брук Шилдс, а в будущем его ждет роль и в фильме о создателях OpenAI.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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