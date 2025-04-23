Отец Яниса Тиммы сообщил о найденных доказательствах того, что его сын обеспечивал Седокову

Семейная драма между Анной Седоковой и родными покойного баскетболиста Яниса Тиммы набирает обороты. Пока певица в интервью говорит о пережитом горе, близкие спортсмена продолжают опровергать ее слова. И теперь в историю вмешался отец Яниса – Райтис Тимма, который уверен: бывшая невестка искажает факты.



По словам Райтиса, Анна активно формирует образ бедного мужа и всесильной жены, якобы содержавшей семью. Но в реальности, утверждает Тимма-старший, ситуация была прямо противоположной. Он нанял нового адвоката, который нашел доказательства тому, что все крупные покупки в браке – от недвижимости до автомобилей – оформлялись исключительно на Седокову. И именно Янис обеспечивал роскошный образ жизни звезды.



"В 2021 году Янис продал свои люксовые авто общей стоимостью полмиллиона евро – и денежные средства от их продажи перевел на счет Седоковой. В апреле 2022 года Янис продал шикарную квартиру в Риге стоимостью 580 тысяч евро, а денежные средства также перевел Седоковой", – заявил отец спортсмена, подчеркнув, что все документы, подтверждающие его слова, есть у юристов.

Кроме того, по словам отца, Янис снимал для певицы виллу в Штатах, финансировал ее бизнес и даже платил зарплаты работникам ее магазина одежды. Особое возмущение у семьи вызвала продажа недвижимости в элитном жилом комплексе "Алые паруса" в Москве – по слухам, рыночная стоимость апартаментов достигала 150 миллионов рублей. Сделка, как утверждает Райтис, произошла аккурат накануне развода.



На фоне этих заявлений слова самой Анны звучат куда более драматично: она говорит о тяжелой утрате, называет смерть бывшего мужа "огромным личным горем" и избегает прямых обвинений. Однако молчание певицы о финансовых деталях только подогревает интерес публики.



Напомним, накануне Седокова выпустила песню, которую посвятила бывшему мужу. Также певица дала первое после гибели Яниса интервью, в котором рассказала о пережитом.