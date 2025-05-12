В отношении Егора Крида возбудили дело

Санкт-Петербургское управление ФАС инициировало разбирательство в отношении музыкантов Егора Крида и Андрея Смелянского (Toxi$) из-за возможного нарушения закона о рекламе. Поводом стал клип CowBoys, в котором, как утверждается, демонстрируется алкоголь без маркировки.

Жалобу подал один из жителей города. Он указал, что в музыкальном видео можно увидеть бутылку виски, однако никаких предупреждений о рекламе не представлено. Это стало основанием для возбуждения административного дела.

В антимонопольной службе уточнили: рассматриваются возможные нарушения, связанные с отсутствием обозначения рекламного контента, а также с использованием ненормативной лексики в ролике. По итогам расследования исполнители и, возможно, производитель алкоголя, могут быть привлечены к ответственности.

Решение пока не вынесено – все материалы находятся на стадии проверки. При подтверждении нарушений артистам грозит штраф в соответствии с нормами рекламного законодательства.

Крид и Toxi$ ситуацию пока не комментировали. Клип продолжает оставаться доступным на популярных видеохостингах.

Ранее сообщалось, что машина Егора Крида попала в ДТП в Москве. Артист раскрыл подробности произошедшего.