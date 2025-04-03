Егор Крид раскрыл подробности ДТП с таксистом

Не лучший день для роскошного автопарка Егора Крида – его Lamborghini Urus стоимостью около 30 миллионов рублей попал в ДТП. Виновником аварии стал водитель такси, который, по словам очевидцев, мог находиться в неадекватном состоянии.



ДТП случилось вечером 2 апреля в столице. Таксист на полной скорости въехал в заднюю часть машины Крида, которая в этот момент ждала зеленый сигнал светофора. Рэпер сразу поделился новостью с поклонниками. Он опубликовал фото с места, где все случилось. На снимках видно, что машина такси получила серьезные повреждения, а дверь водителя так изогнулась, что он даже не смог самостоятельно покинуть машину.



"Видимо, (водитель такси. – Прим. ред.) был под чем-то, как сказали пассажиры, которые в момент того, как он разогнался и врезался в стоящую на светофоре "Ламбу", были внутри его салона", – написал в своем блоге артист.





Поклонников Крида волновало состояние здоровья артиста, но он поспешил их успокоить и заявил, что в момент происшествия его в машине не было. При этом певец призвал всех быть внимательнее при поездках на такси. По словам исполнителя хита "Невеста", стоит остановить поездку, если в салоне чувствуется запах алкоголя или водитель ведет себя странно.

Некоторые комментаторы в соцсетях выразили сочувствие таксисту, которому теперь предстоит разбираться с последствиями аварии. Но Крид отметил, что водитель платить за ремонт не будет – этим займутся страховые компании.

Ранее в ДТП попал актер Денис Матросов. Его Porshe врезался в полицейский автомобиль.