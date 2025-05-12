Алена Водонаева назвала ошибкой скорый брак Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым

Телеведущая Алена Водонаева высказалась о помолвке Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова. По словам бывшей подруги звезды реалити-шоу, роман развивается слишком стремительно и может обернуться для Ксении очередным разочарованием.





"Когда любовь случается так быстро – это свойственно юным умам, инфантильным людям", – заявила Водонаева, подчеркнув, что нужно проверить чувства временем.

Она добавила, что, на ее взгляд, Бородина "поддалась эмоциям" и пренебрегла здравым подходом к отношениям.

Напомним, 42-летняя Ксения Бородина в декабре прошлого года сообщила о помолвке с блогером Николаем Сердюковым. Пара активно готовится к свадьбе, которая состоится летом.

Водонаева, ранее близко общавшаяся с Бородиной, добавила, что считает ее хорошей матерью и ответственной женщиной, но не исключает, что в будущем Ксения может пожалеть о своем выборе.



"Очередные грабли. Какой по счету брак? И опять все очень быстро. Я бы таких ошибок уже не допускала", – заявила журналистка.

Ксения, к слову, пока не реагировала на высказывания Водонаевой. Бородина, в свою очередь, ранее уже комментировала недовольство хейтеров, подчеркнув, что счастлива в новых отношениях и уверена в своем избраннике.

Ранее Николай Сердюков рассказал, поменяет ли Ксения Бородина фамилию после свадьбы.