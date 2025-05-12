Алена Водонаева назвала ошибкой скорый брак Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым

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Бывшая подруга телеведущей поделилась своим мнением о грядущей свадьбе. Алена Водонаева считает, что Ксения слишком спешит.

Телеведущая Алена Водонаева высказалась о помолвке Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова. По словам бывшей подруги звезды реалити-шоу, роман развивается слишком стремительно и может обернуться для Ксении очередным разочарованием.

Алена Водонаева. Фото: соцсети/@alenavodonaeva

"Когда любовь случается так быстро – это свойственно юным умам, инфантильным людям", – заявила Водонаева, подчеркнув, что нужно проверить чувства временем. 

Она добавила, что, на ее взгляд, Бородина "поддалась эмоциям" и пренебрегла здравым подходом к отношениям.

Напомним, 42-летняя Ксения Бородина в декабре прошлого года сообщила о помолвке с блогером Николаем Сердюковым. Пара активно готовится к свадьбе, которая состоится летом. 

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети/@borodyliaВодонаева, ранее близко общавшаяся с Бородиной, добавила, что считает ее хорошей матерью и ответственной женщиной, но не исключает, что в будущем Ксения может пожалеть о своем выборе.

"Очередные грабли. Какой по счету брак? И опять все очень быстро. Я бы таких ошибок уже не допускала", – заявила журналистка.

Ксения, к слову, пока не реагировала на высказывания Водонаевой. Бородина, в свою очередь, ранее уже комментировала недовольство хейтеров, подчеркнув, что счастлива в новых отношениях и уверена в своем избраннике.

Ранее Николай Сердюков рассказал, поменяет ли Ксения Бородина фамилию после свадьбы.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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