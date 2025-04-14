Илья Дель простил актрису, вонзившую нож ему в грудь

Скандал с драматическим финалом разгорелся в петербургской квартире актеров Ильи Деля и Александры Дроздовой. 26-летняя актриса ударила своего 39-летнего возлюбленного ножом – не один раз. Сейчас Дель восстанавливается в больнице, а Дроздова задержана и проходит по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Однако сам пострадавший решил не писать на нее заявление.

Инцидент произошел в доме на улице Казанская. По данным правоохранителей, между артистами вспыхнула ссора, закончившаяся кровопролитием. Дель получил ножевые ранения в грудь и руку, его на скорой помощи увезли в Мариинскую больницу, где была проведена экстренная операция.

Сам актер уже вышел на связь с поклонниками, опубликовав фото из палаты. На снимке он – с капельницей и в бинтах, но улыбается. Звезда "Содержанок" поблагодарил врачей за профессионализм и заявил, что скоро вернется к работе.



А вот Дроздова задержана и сейчас в изоляторе. Уголовное дело возбуждено по статье о тяжком вреде здоровью. Ей грозит до 10 лет колонии. Однако все может измениться, если Дель окончательно откажется от претензий.



В окружении пары утверждают, что отношения у них были непростыми. У каждого – ребенок от прошлых отношений: у Ильи – шестилетняя дочь, у Александры – двухлетний сын. Знакомые актрисы считают, что она действовала в состоянии аффекта и защищалась. По их словам, в момент конфликта Илья мог быть пьян и представлял угрозу.

"Илья Дель мог ей действительно навредить, и она защищалась", – рассказала приятельница Дроздовой.

Сам Дель, несмотря на серьезность инцидента, настроен миролюбиво. По словам его знакомой, он не планирует добиваться наказания для Александры: "Он хочет защитить ее и не будет писать заявление".





Из-за травмы актер не попал премьеру спектакля "Театральный роман" в театре имени Ленсовета, где ему предстояло исполнить одну из главных ролей. Коллеги и зрители пожелали ему скорейшего выздоровления.