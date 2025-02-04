Певица Мари Краймбрери сообщила о беременности от блогера Давы

Известная исполнительница Мари Краймбрери и блогер Давид Манукян которого знают, как Даву, сообщили, что скоро впервые станут родителями. Поклонники давно подозревали, что между певицей и звездой интернета роман, но пара не спешила подтверждать отношения. 4 января в соцсетях появился ролик, на котором видно округлившиеся формы исполнительницы хита "Океан".



Порадоваться за пару поспешили поклонники, многие отметили, что подозревали беременности Мари, но видео все равно вызвало у них бурю эмоций.



"А это нормально, что меня трясет и я реву?"; "Если у меня не будет такой любви, то зачем она мне вообще?"; "Только любви, счастья и добрых пожеланий! Какие же вы классные! Поздравляю от всей души!" – написали комментаторы.



О романе Краймбрери и Давы заговорили еще в 2021 году. Тогда они встретились на музыкальной передаче, и блогер публично позвал певицу на свидание. Уже позже пару замечали в совместных путешествиях. Известно, что артистка не любит, чтобы личная жизнь выставлялась на публику. Именно поэтому пара так долго держала в секрете свои отношения.



Ранее Краймбрери заявила, что ей запрещали заниматься музыкой в детстве.