"Я не певица, меня перепутали": Решетова вспомнила об Алсу в свой день рождения

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Накануне модель отметила 29-летие.

Развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова стал одним из самых громких скандалов в 2024 году. По слухам, муж артистки изменил ей с бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой. Сама модель слухи отрицала. Однако после того, как исполнительница хита "Зимний сон" своим коронным комментарием "врет" подтвердила адюльтер супруга, на Решетову обрушилась волна критики. 

Официально певицу и предпринимателя развели в конце лета, и казалось, что скандал уже поутих. Однако на своем дне рождения 23 января Анастасия снова вспомнила Алсу. Девушка собрала гостей в ресторане и во время выступления Алексея Чумакова вышла на сцену. В какой-то момент артист протянул ей микрофон. 

"Я не певица, меня перепутали", – прямо со сцены заявила Решетова после нескольких неудачных попыток спеть. 

Фото: соцсети/@aleko_n
Исполнитель хита "Счастье" удивился, но попытался сделать вид, что не понял сравнения с Алсу. За кадром усмешки сдерживал и стилист Алеко, который снимал в этот момент свою подругу Решетову. 

Пользователей Сети, впрочем, слова Анастасии возмутили. Многие отметили, что еще летом она скрывала комментарии и старалась избегать этой темы. Однако сейчас, когда интерес поугас, сама провоцирует публику. 

Алеко и Анастасия Решетова. Фото: соцсети/@aleko_n
Напомним, на фоне скандала Решетова заявляла, что у нее есть любимый мужчина. Его личность модель не раскрыла, но сообщила, что избраннику тридцать лет. 

Ранее Решетова попросила заказчиков атаки ботов на ее аккаунт "быть умнее".

Елизавета Федорова

Редактор

 

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