Звезду "Каменской" Елену Яковлеву экстренно госпитализировали

64-летнюю народную артистку России Елену Яковлеву срочно доставили в одну из столичных больниц из-за сильных болей в животе. Врачи заподозрили у актрисы заболевание брюшной полости и обнаружили новообразование в печени. Сейчас она находится под наблюдением специалистов и проходит необходимую терапию.

О госпитализации звезды фильма "Интердевочка" и сериала "Каменская" стало известно сегодня. По информации СМИ, Елена Анатольевна почувствовала резкую боль в животе, из-за чего было принято решение экстренно направить ее в больницу. Медики уже поставили предварительный диагноз и назначили лечение, однако официальных комментариев от близких актрисы пока не поступало.

Напомним, что ранее Яковлева уже сталкивалась с серьезными проблемами со здоровьем. В 2014 году во время одного из выступлений ей неожиданно стало плохо. Позже врачи выяснили, что причиной стала язва желудка, которая привела к осложнениям. Тогда актриса перенесла операцию, во время которой, по ее словам, пережила клиническую смерть.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Яковлева всегда уделяла большое внимание внешности. Она не скрывает, что делала пластические операции. В 40 лет актриса решилась на блефаропластику, а через год – на круговую подтяжку лица. По ее словам, пластика помогла ей выглядеть моложе и чувствовать себя увереннее перед камерой.

"Я видела, что операторам и световикам сложно выставлять свет на крупные планы. Чтобы облегчить им работу, я сделала операцию", – рассказывала актриса.

Ранее сообщалось, что актеру Михаилу Ефремову диагностировали язву желудка.