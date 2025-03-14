Актриса Мерил Стрип и Мартин Шорт больше года скрывали отношения

Роман двух легенд Голливуда, 75-летней Мерил Стрип и 74-летнего Мартина Шорта, стал одной из самых трогательных историй в мире звезд. Они познакомились на съемках сериала "Убийства в одном здании", где сыграли влюбленную пару, и, похоже, экранные чувства переросли в настоящие.

Их сближение не осталось незамеченным: съемочная группа догадывалась, что между актерами что-то большее, чем просто дружба, но никто не торопился выносить это в публичное пространство. Официальные представители Стрип долгое время настаивали, что актрису и комика связывают исключительно профессиональные отношения. Однако теперь звезды больше не скрываются.

"Мерил и Мартин уже больше года вместе. Они не планировали влюбляться, но чувства захватили их неожиданно", – рассказал источник, близкий к паре.

Родные и друзья поддержали этот роман, отмечая, насколько счастливы они вместе. В Голливуде их считают одной из самых гармоничных пар, ведь оба знают, что значит строить семью, любить, терять и находить счастье снова.





Пара все чаще появляется на публичных мероприятиях. Еще в августе прошлого года их заметили на премьере "Убийств в одном здании", где они держались за руки. А недавно их видели на премьере бродвейской постановки "О, Мэри!". Одним из первых снимком влюбленных поделилась Дженнифер Лопес, которая, кажется, была очарована их нежными отношениями.

Кроме того, Мерил и Мартин вместе побывали на шоу Saturday Night Live и покинули студию в одном автомобиле. Этот вечер окончательно развеял сомнения – звезды больше не скрывают свою близость.

Этот союз стал для обоих началом новой главы. В 2023 году Мерил Стрип официально развелась со своим мужем, скульптором Доном Гаммером, с которым прожила 45 лет. Фактически их разрыв произошел еще шесть лет назад, но лишь недавно стало известно, что они поставили финальную точку в браке.

Мартин Шорт, в свою очередь, потерял жену Нэнси Долман еще в 2010 году. Она боролась с раком яичников, а актер все эти годы оставался вдовцом, посвящая себя семье и работе.