Певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаака Виджраку

Ани Лорак снова обрела семейное счастье! 46-летняя певица вышла замуж за своего возлюбленного, испанского бизнесмена Исаака Виджраку. Пара долгое время скрывала детали своей свадьбы, но теперь стало известно: торжество состоялось на Мальдивах в камерной обстановке.

Роман Ани Лорак и Исаака Виджраку стал достоянием общественности в 2023 году, когда пара начала выкладывать совместные фотографии и публично признаваться друг другу в чувствах. Мужчина неоднократно говорил, что для него любовь – это храбрость, готовность отбросить сомнения и довериться судьбе.

В сентябре 2024 года Виджраку сделал певице предложение в день ее рождения. Он встал на одно колено в ресторане и преподнес кольцо, сопроводив это трогательными словами: "Некоторые подарки должны быть вечными". Лорак не смогла сдержать эмоции и сразу же ответила согласием.





Несмотря на пристальное внимание поклонников и журналистов, Лорак и Виджраку решили не афишировать подготовку к свадьбе. Однако недавно певица поделилась радостной новостью: она официально стала женой.

"Спешу разделить с вами прекрасное событие нашей жизни! Спасибо моим дорогим друзьям", – написала Ани в соцсетях, подтвердив, что торжество прошло в романтической атмосфере на Мальдивах.

Певица ранее признавалась, что не мечтает о масштабном празднике, а предпочитает камерное торжество в кругу самых близких. Похоже, так и произошло.

Пока Ани Лорак наслаждается медовым месяцем, ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу тоже не теряет времени. Бизнесмен счастлив в новых отношениях с возлюбленной Анастасией, которая, по слухам, ждет ребенка.





Поклонники Ани Лорак не скрывают своей радости и засыпают ее поздравлениями. Многие отмечают, что певица выглядит счастливой и гармоничной в новых отношениях.

А будет ли пополнение в семье Лорак? Еще в одном из интервью певица говорила, что мечтает стать мамой снова и согласна родить даже десятерых детей.

Ранее Ани Лорак рассказала о судьбе наследницы.