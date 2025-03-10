Анна Седокова в песне рассказала об истории с Янисом Тимой

Анна Седокова записала первую песню после кончины бывшего мужа. Судя по отрывку, который певица уже показала своим поклонникам, новый трек будет посвящен именно Янису Тимме, которого не стало через неделю после развода.

Сама экс-солистка "ВИА Гры" долгое время хранила молчание, избегая комментариев о своих чувствах и внутренних переживаниях. Однако недавно она вышла на связь с поклонниками и поделилась новостью о предстоящем релизе. В своем блоге она призналась: "Я вернулась в студию, чтобы записать песню. В ней – вся моя история, все мои эмоции, о нас, обо мне. Я долго молчала, и никто не знает, что я чувствовала".



Певица поделилась небольшим отрывком нового произведения. В нем она говорит о своей растоптанной любви.



"Что ты разбил мое сердце, я не успела опомниться. Разбил его так, как хотел, это точно навеки запомнится", – поет Анна.

Еще недавно певица сомневалась, стоит ли ей продолжать писать песни. В одном из интервью она признавалась, что ее творчество не раз становилось пророческим. Например, хит "Шантарам", в клипе которого звезда танцует на фоне завернутого в полиэтилен тела, вызвал ажиотаж среди поклонников. К слову, после пережитого она осознала, что музыка – это ее способ говорить миру о своих чувствах.



Напомним, Яниса Тиммы не стало 17 декабря прошлого года. Его бездыханное тело обнаружили в подъезде столичной пятиэтажки. Рядом с баскетболистом нашли телефон с просьбой связаться с Анной Седоковой. Близкие Яниса считают, что в смерти спортсмена есть виновные, и намекают на певицу.



Ранее сообщалось, что следователи проведут дополнительную проверку материалов о смерти Яниса Тиммы.