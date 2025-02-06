Олимпийскую чемпионку Мастеркову госпитализировали со злокачественной опухолью мозга

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Опухоль развивается стремительно.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова оказалась в больнице. У 57-летней спортсменки на фоне продолжительной борьбы с раком появились проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами.

Еще летом 2023 года стало известно, что у Мастерковой диагностирована опухоль мозга. Первые тревожные симптомы появились во время физических нагрузок: спортсменка начала испытывать трудности с речью, особенно в стрессовых ситуациях. Врачи подтвердили наличие злокачественного новообразования, однако на начальном этапе решили не прибегать к операции.

Но уже спустя полтора месяца медики изменили свое решение. Опухоль была удалена микрохирургическим методом, после чего Светлана прошла несколько курсов химиотерапии.

СМИ сообщают, что у легкоатлетки прогрессирует заболевание, что привело к ухудшению состояния. Накануне ее снова госпитализировали, где она прошла курс внутривенного лечения противоопухолевыми препаратами. После процедур спортсменку отпустили домой, однако она остается под постоянным наблюдением врачей.

Светлана Мастеркова. Фото: соцсети/@masterkovasvetlana_
Состояние оценивается как удовлетворительное, но медики подчеркивают, что болезнь продолжает проявлять себя. Мастерковой категорически запрещены физические нагрузки, а также любая тяжелая работа.

Светлана Мастеркова навсегда вписала свое имя в историю легкой атлетики. Она стала двукратной олимпийской чемпионкой в 1996 году, установила мировой рекорд в беге на милю и удерживала его 23 года.

После завершения спортивной карьеры Мастеркова работала комментатором и активно участвовала в различных телевизионных проектах. В 2020 году она удивила зрителей, появившись в шоу "Маска" в образе Тучи.

Ранее сообщалось, что Александр Буйнов пройдет курс лечения от онкологии за счет государства.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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