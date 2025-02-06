Олимпийскую чемпионку Мастеркову госпитализировали со злокачественной опухолью мозга

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова оказалась в больнице. У 57-летней спортсменки на фоне продолжительной борьбы с раком появились проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами.

Еще летом 2023 года стало известно, что у Мастерковой диагностирована опухоль мозга. Первые тревожные симптомы появились во время физических нагрузок: спортсменка начала испытывать трудности с речью, особенно в стрессовых ситуациях. Врачи подтвердили наличие злокачественного новообразования, однако на начальном этапе решили не прибегать к операции.

Но уже спустя полтора месяца медики изменили свое решение. Опухоль была удалена микрохирургическим методом, после чего Светлана прошла несколько курсов химиотерапии.

СМИ сообщают, что у легкоатлетки прогрессирует заболевание, что привело к ухудшению состояния. Накануне ее снова госпитализировали, где она прошла курс внутривенного лечения противоопухолевыми препаратами. После процедур спортсменку отпустили домой, однако она остается под постоянным наблюдением врачей.



Состояние оценивается как удовлетворительное, но медики подчеркивают, что болезнь продолжает проявлять себя. Мастерковой категорически запрещены физические нагрузки, а также любая тяжелая работа.



Светлана Мастеркова навсегда вписала свое имя в историю легкой атлетики. Она стала двукратной олимпийской чемпионкой в 1996 году, установила мировой рекорд в беге на милю и удерживала его 23 года.

После завершения спортивной карьеры Мастеркова работала комментатором и активно участвовала в различных телевизионных проектах. В 2020 году она удивила зрителей, появившись в шоу "Маска" в образе Тучи.

Ранее сообщалось, что Александр Буйнов пройдет курс лечения от онкологии за счет государства.