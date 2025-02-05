Звезду сериала "ГДР" Обманова задержали в Москве, у него нашли пояс смертника

В Москве задержали актера Александра Обманова, известного по сериалам "ГДР", "Командир" и другим. Сообщается, что он арендовал квартиру и после него была обнаружена странная находка.

Как сообщает СМИ, владелец квартиры, проверяя жилье после отъезда актера, нашел подозрительный предмет, напоминающий "пояс шахида". Объект был оснащен проводами, контроллерами и лампочками, что вызвало опасения у мужчины. Перепуганный арендодатель не стал прикасаться к "лампочкам" и немедленно вызвал специалистов.

Поскольку на Обманове числится травматическое оружие, задержание проводилось с привлечением спецназа. В ходе операции артиста задержали и увезли на допрос вместе с найденным устройством. По предварительным данным, обнаруженный пояс может быть реквизитом со съемок, предположительно из телесериала "Командир", где артист играл террориста.

В настоящее время Александр Обманов не выходит на связь, а специалисты продолжают разбираться в деталях инцидента. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, однако официальные комментарии от актера пока отсутствуют.

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