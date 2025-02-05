У сына Анджелины Джоли остались шрамы на лице после аварии

На днях Пакса заметили в Лос-Фелиз, Голливуд. Внимательные поклонники сразу обратили внимание на его лицо – теперь надглазом сына актрисы красуется глубокий шрам. Как оказалось, это последствия серьезной аварии: молодой человек врезался в автомобиль, ехав на велосипеде.

Очевидцы рассказали, что перед столкновением он вел себя крайне неосторожно – маневрировал по дороге, не держась за руль, и в результате влетел в пассажирскую сторону машины. На кадрах с места происшествия видно помятую дверь авто и растерянную пассажирку, выходящую из салона.





Это не первый случай, когда Пакс страдает из-за своей любви к быстрой езде. В июле 2024 года он уже попадал в серьезное ДТП, врезавшись в стоящую машину. Тогда все закончилось тяжелыми травмами бедра и головы, а врачи даже опасались внутреннего кровотечения. Пакс провел в больнице несколько дней, а его мать, Анджелина Джоли, публично поблагодарила медиков за спасение сына.





Несмотря на столь серьезный опыт, Пакс не изменил своих привычек. По слухам, он не носит шлем и игнорирует правила безопасности. Друзья обеспокоены его поведением.

"Он ведет себя слишком безрассудно, мы боимся за него", – делятся инсайдеры.

Новый шрам на лице Пакса может стать не просто косметическим дефектом, а символом его опасного образа жизни. По мнению специалистов, глубокие порезы в области глаз могут оставаться заметными даже после заживления, а пластика – далеко не всегда выход.

Фанаты уже обсуждают, как шрамы изменят внешность Пакса, ведь прежде его считали одним из самых стильных и привлекательных представителей звездной семьи. Теперь же пользователи соцсетей переживают: станут ли эти отметины напоминанием о безрассудстве или уроком, который изменит его отношение к безопасности?





После развода Анджелины и Брэда в 2016 году Пакс выбрал сторону матери и практически не общается с отцом. Источники утверждают, что он даже не захотел, чтобы Питт знал о его аварии.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт не торопиться со свадьбой, но готов стать отцом.