Тело фигуристки Шишковой обнаружили среди погибших пассажиров самолета American Airlines

29 января 2025 года в Вашингтоне потерпел крушение самолет компании American Airlines, на борту которого находилось 60 человек. Среди пассажиров были прославленные фигуристы, родом из Ленинграда, Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые уже многие годы жили в США. Согласно последним данным, спасательные бригады обнаружили тела 40 жертв катастрофы, включая Шишкову, однако Наумов пока остается в списке пропавших без вести.

Их сын Максим прибыл на место трагедии, он находится в ожидании любой информации об отце. Спасательные работы продолжаются, но сотрудники оперативных служб испытывают трудности с доступом к хвостовой части самолета, где могут оставаться тела остальных жертв катастрофы.

Официальная причина авиакатастрофы еще не установлена, ведется расследование. Спасатели и эксперты продолжают разбирать обломки, надеясь обнаружить выживших, хотя с каждым часом вероятность этого снижается.

По предварительной версии, к трагедии могла привести ошибка авиадиспетчера: пилоты Bombardier CRJ700 запросили разрешение на посадку и начали снижение, после чего столкнулись с вертолетом Вооруженных сил США, оказавшимся на их эшелоне.