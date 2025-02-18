Селена Гомес и Бенни Бланко купили особняк за 3 миллиарда для совместной жизни

Селена Гомес и Бенни Бланко сделали серьезный шаг в отношениях – пара приобрела роскошный особняк в Беверли-Хиллз. Новый дом звезд обошелся им в 35 миллионов долларов (примерно 3 миллиарда рублей), и, судя по всему, именно здесь они планируют строить свое будущее.

Новый особняк выполнен в испанском стиле и больше напоминает пятизвездочный отель. В доме семь просторных спален и двенадцать санузлов, а также множество других комнат: личная библиотека, фитнес-зал, солярий и большой бассейн.

Еще недавно многие сомневались в серьезности их отношений, но теперь очевидно: Бенни – не просто очередное увлечение Селены. Она не скрывает своих чувств и говорит о нем с невероятной теплотой.

"Он мое все, он живет в моем сердце. Это лучшее, что со мной случалось. И он лучший из всех мужчин, которые были в моей жизни", – признавалась певица.



Селена давно ведет относительно закрытый образ жизни, что связано с ее хроническим заболеванием – системной красной волчанкой. Это влияет не только на ее здоровье, но и на планы на будущее. Певица откровенно рассказывала, что не сможет выносить ребенка самостоятельно. Бенни поддерживает Селену во всем и мечтает о детях.



"Я долго переживала из-за этого, ведь думала, что все будет, как у других. Но теперь я вижу возможности: есть замечательные люди, которые готовы помочь стать матерью, и это огромное счастье", – делилась она.

Ранее стало известно о помолвке Селены Гомес и Бенни Бланко, однако оказалось, что предложение руки и сердца певица получила еще в августе прошлого года, но не стала об этом рассказывать из-за Джастина Бибера.