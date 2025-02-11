Звезде фильма "Чародеи" Екатерине Васильевой потребовалась скорая помощь

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79-летняя народная артистка РСФСР столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. По информации SHOT, актрисе понадобилась экстренная медицинская помощь. Как стало известно Екатерина Васильева страдает от воспаления поджелудочной железы.

Врачи прибыли в московскую квартиру Васильевой после ее жалоб на сильные боли в области живота. Медики оперативно оказали необходимую помощь и предупредили актрису о возможных осложнениях. Однако, несмотря на рекомендации госпитализации, Екатерина Сергеевна решила лечиться в домашних условиях под наблюдением специалистов.

Панкреатит – заболевание коварное: оно может возникнуть внезапно и привести к серьезным последствиям. Врачи советуют Васильевой строго соблюдать предписания и не пренебрегать лечением.

Екатерина Васильева – знаковая фигура в мире советского и российского кино. Ее помнят и любят за роли в фильмах "Чародеи", "Черная молния", "Обыкновенное чудо", "Соломенная шляпка". Несколько лет назад актриса отошла от кинематографа и посвятила себя духовной жизни. В 2021 году она приняла монашеский постриг и ушла в монастырь.

Ранее сообщалось, что олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали со злокачественной опухолью. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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