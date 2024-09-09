"Бог дал, Бог взял": обманутая мошенниками Долина рассказала, чего ее невозможно лишить

Народную артистку России Ларису Долину обманули мошенники, лишив ее пары сотен миллионов рублей. Среди этих денег – вырученные средства за продажу квартиры и сбережения. А после того, как исполнительница хита "Погода в доме" поняла, что стала жертвой злоумышленников, неизвестные начали угрожать ей расправой.

Несмотря на сильное эмоциональное потрясение, Лариса Александровна старается сохранять трезвость ума и силу духа. В недавней публикации в популярной социальной сети певица дала понять, что остается стойкой в столь сложный период в жизни.

По словам Долиной, единственное, чего ее невозможно лишить, – это голос. Как отметила артистка, он является ее и жизненным стимулом, и силой, и ее определяющей составляющей. Мол, голос как личное достояние мотивирует ее каждый раз выходить на сцену.

"Бог дал! Бог взял!" – добавила 68-летняя знаменитость, делясь размышлениями.

В комментариях под публикацией Ларисы Долиной с поддержкой в ее адрес выступили телеведущая и актриса Екатерина Стриженова, телеведущая и врач Елена Малышева, певец Александр Панайотов и поклонники. Все они отметили уникальность голоса артистки.