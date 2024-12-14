От Подмосковья до Голливуда: кто такой Юра Борисов

Юра Борисов – российский актер, который стремительно завоевал международное признание. Его путь от небольшого городка в Подмосковье до красных дорожек Голливуда вдохновляет и вызывает восхищение многих. Кто он и как ему удалось достичь такого успеха? Разбираемся вместе.

Ранние годы и детство

Юрий Борисов родился 8 декабря 1992 года в городе Реутов, Московской области. В детстве его увлекали космические исследования, и он мечтал стать космонавтом. Однако все изменилось, когда в школьные годы он начал посещать театральный кружок. Юра вспоминает, что сперва это было лишь удобным способом избегать уроки, но вскоре сцена стала занимать в его жизни важное место.

Решение связать свою судьбу с искусством привело Борисова в театральное училище имени М. С. Щепкина, где он начал постигать азы актерского мастерства. Дебют на экране состоялся уже во время учебы – в 18 лет.

Творческий путь: от небольших ролей к звездам мирового уровня

Первое время Юра Борисов снимался в телевизионных сериалах и малоизвестных фильмах. Несмотря на активную работу, прорыва долго не происходило. Настоящая слава пришла к нему после выхода фильма "Бык" в 2019 году. За эту роль он был номинирован на премию "Золотой орел" и получил награду как "Открытие года".



Через два года Борисов закрепил успех, получив премию "Золотой орел" за роль в картине "Калашников". Вскоре он стал одним из самых популярных актеров России. Его международное признание началось с фильма "Купе номер шесть", удостоенного Гран-при на Каннском фестивале в 2021 году.

Почему Юра, а не Юрий?

Необычный выбор сокращенного имени в титрах фильмов – это не случайность. Актер настаивает, чтобы его называли именно Юра, а не Юрий. Такое предпочтение он объясняет личными убеждениями.

"Юрий звучит слишком официально и дистанцирует меня от людей. Мне важно оставаться ближе к зрителю, без формальностей", – делился он в интервью.

Кроме того, Борисов хотел избежать путаницы со своим однофамильцем, политиком Юрием Борисовым.

Личная жизнь



Еще будучи студентом театрального училища, Юра познакомился с актрисой Анной Шевчук. Их роман начался во время репетиций выпускного спектакля, а в 2014 году они официально стали мужем и женой. Сейчас пара воспитывает двух дочерей – Марфу и Акулину. Борисов часто отмечает, что семья – его главная опора и источник вдохновения.



Международный успех

Звездный час Борисова на мировой арене настал в 2024 году, когда он сыграл в фильме "Анора" под руководством американского режиссера Шона Бейкера. Картина стала триумфатором Каннского кинофестиваля, завоевав "Золотую пальмовую ветвь". Сам Юра был номинирован на престижную премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.