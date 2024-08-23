Седокова сообщила о "сложном пути" после разрыва отношений с Тиммой

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

"Намечтала": Калашникова купила квартиру за баснословную сумму"Намечтала": Калашникова купила квартиру за баснословную сумму Супруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи"Супруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи" "У нас прибавление": Гагарина принимает поздравления с пополнением в семье"У нас прибавление": Гагарина принимает поздравления с пополнением в семье Новый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьбаНовый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьба

Лента новостей

Пятница 23 августа

18:19Седокова сообщила о "сложном пути" после разрыва отношений с Тиммой 16:30Роль сна в поддержании здоровья: как улучшить качество сна? 16:28Выбираем кушон для лица: на что обратить внимание 13:30Половое воспитание: как говорить с ребенком о сексе и нужно ли? 10:30Ошибки в стиле, которых стоит избегать в 2024 году 09:58Фисташковый маникюр 2024: стильные дизайны в самом модном цвете сезона 03:00Психосоматика: как эмоции влияют на здоровье 22:10Эффективный план тренировок для занятых мужчин: 10 минут в день, чтобы избавиться от живота 16:51В Кремле пройдет семейный «День знаний» 16:30Аксессуары, которые дополнят образ: что выбрать в 2024 году 14:53Покраска волос по лунному календарю в октябре 2024 года 13:30Курорты для бархатного сезона: отпуск в сентябре 10:30Организация пространства: как избежать беспорядка в гардеробной и шкафах 09:47Модные брови 2024: форма, укладка, цвет 03:00Не слюнями едиными: почему лубриканты – залог безопасного секса 23:57Благоприятные дни для стрижки на октябрь 2024 года 22:56Удивительное влияние путешествий на психику: временная растяжка и другие чудеса 21:35Как выбрать мужской парфюм для разных случаев: работа, свидание, вечеринка 17:03На ВДНХ пройдет масштабный фестиваль SandlerFest 16:30Как устроить идеальный пикник: советы и рецепты для незабываемого отдыха на природе 14:54Модная вязаная одежда 2024 года: обзор актуальных тенденций, фасонов и расцветок 13:30Создаем зеленый оазис: 6 неприхотливых растений, которые приживутся в квартире 13:09Сезон арбузов: чем полезен арбуз для кожи? 10:30Рекомендации по выбору универсального платья, которое подходит как для офиса, так и для вечернего выхода 07:15Как приготовить огурцы по-корейски: простой и вкусный рецепт 03:005 книг о лидерстве и успехе, которые должен прочитать каждый мужчина 23:31Лунный календарь посевной на октябрь 2024 года 22:20Один ингредиент, который кардинально изменит привычные блюда - 3 рецепта 20:3610 необычных идей для обновления интерьера гостиной 17:30Куда уехать на уикенд на машине: идеи для путешествия одного дня 15:14Как правильно мыть голову: пять советов для здоровья волос 13:30Сексуальные фантазии: как обсудить с партнером свои желания? 12:31Модные купальники 2024: интересные принты и модели 11:15Правильное питание на работе: как не заедать стресс? 09:29Мода Y2K: что это такое и почему к нам вернулся стиль нулевых 04:005 черт характера, которые определяют победителя по жизни: проверь себя 01:00Скоро объявятся новые наследники: вот кому достанутся все миллионы скончавшегося Алена Делона 23:11Лунный денежный календарь на октябрь 2024 года 22:48Мужская мода: пять необычных акцентов для уверенности в себе 20:44Вкусные фокусы: 3 десерта-иллюзии для вашего меню - необычные рецепты 18:00Семенович сообщила о скорой свадьбе и детях от женатого любовника: "Куда он денется?" 16:57Синтетические ткани: синергия практичности, стиля и удобства 16:30Супруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи" 14:30Как бороться с раздражением кожи после бритья мужчинам: несколько рабочих способов 13:30Новый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьба 11:30Какие мужские стрижки помогают выглядеть моложе: в тренде этой осенью 10:30Показавшую жениха Бузову заподозрили в беременности: уже установила детское автокресло 08:38Похорошевшая Лолита заговорила о новом романе: "Мужик породистый" 03:00Как курение и алкоголь влияют на здоровье зубов? 23:18Модные рисунки на ногтях 2024: идеи модного и креативного маникюра
1370
800
true

Седокова сообщила о "сложном пути" после разрыва отношений с Тиммой

Седокова сообщила о

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма снова на грани развода.

Ещё недавно поклонники Анны Седоковой были рады узнать о воссоединении артистки с Янисом Тиммой после их размолвки. Бывшие супруги смогли найти в себе силы, чтобы сохранить брак. Но примирение было недолгим, о чем свидетельствуют публикации пары в соцсетях. 

После очередной ссоры первым с публикой заговорил баскетболист. Он открыто рассказал, что его не устраивает в супруге. По словам Яниса Тиммы, его жена променяла любовь на деньги, перечеркнув тем самым то, чего они вместе достигли. Также спортсмен заявил, что больше не верит ни одному ее слову.

"Пусть я буду трус, что сдался", – написал Янис.

Анна Седокова тем временем тоже не молчит. Правда, отвечать мужу публично она не стала. Она лишь сообщила подписчикам в популярной соцсети о своем "сложном пути" трансформации и личной жизни. Также она намекнула, что чувствует себя разбитой, как смартфон на свежем снимке.

Анна Седокова. Фото: Telegram / @secretanna

Певица дала понять, что в настоящий момент не готова комментировать случившееся. По словам Анны Седоковой, в настоящий момент она хочет сосредоточиться на позитивных мыслях.

23 августа 2024, 18:19
Анна Седокова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Telegram / @secretanna✓ Надежный источник

Скоро объявятся новые наследники: вот кому достанутся все миллионы скончавшегося Алена Делона

Скоро объявятся новые наследники: вот кому достанутся все миллионы скончавшегося Алена Делона
Французский актер скончался на 88 году жизни.

Семенович сообщила о скорой свадьбе и детях от женатого любовника: "Куда он денется?"

Семенович сообщила о скорой свадьбе и детях от женатого любовника: "Куда он денется?"
Артистка наконец-то готова создать семью.

Супруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи"

Супруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи"
Валерия выложила всю правду о романе с мужем Бородиной.

Новый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьба

Новый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьба
Сердюков поделился планами на ближайшее будущее.

Показавшую жениха Бузову заподозрили в беременности: уже установила детское автокресло

Показавшую жениха Бузову заподозрили в беременности: уже установила детское автокресло
Поклонники увидели изменения в фигуре Ольги.

Похорошевшая Лолита заговорила о новом романе: "Мужик породистый"

Похорошевшая Лолита заговорила о новом романе: "Мужик породистый"
Артистка вернулась к карьере после "отмены" и для полного счастья ей не хватает только любви.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева