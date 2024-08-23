Седокова сообщила о "сложном пути" после разрыва отношений с Тиммой

Ещё недавно поклонники Анны Седоковой были рады узнать о воссоединении артистки с Янисом Тиммой после их размолвки. Бывшие супруги смогли найти в себе силы, чтобы сохранить брак. Но примирение было недолгим, о чем свидетельствуют публикации пары в соцсетях.

После очередной ссоры первым с публикой заговорил баскетболист. Он открыто рассказал, что его не устраивает в супруге. По словам Яниса Тиммы, его жена променяла любовь на деньги, перечеркнув тем самым то, чего они вместе достигли. Также спортсмен заявил, что больше не верит ни одному ее слову.

"Пусть я буду трус, что сдался", – написал Янис.

Анна Седокова тем временем тоже не молчит. Правда, отвечать мужу публично она не стала. Она лишь сообщила подписчикам в популярной соцсети о своем "сложном пути" трансформации и личной жизни. Также она намекнула, что чувствует себя разбитой, как смартфон на свежем снимке.





Певица дала понять, что в настоящий момент не готова комментировать случившееся. По словам Анны Седоковой, в настоящий момент она хочет сосредоточиться на позитивных мыслях.