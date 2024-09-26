"Звал нас всем коллективом": Лолита могла погибнуть в сгоревшем кафе поклонника

Известный повар, участник телешоу "Битва Шефов" Павел Чеша скончался в своем ресторане в городе Краснодаре. Пожарные обнаружили тело мужчины после того, как справились с возгоранием. Павлу было всего 35 лет. У него осталась жена Дарья и новорожденная дочь, которая появилась на свет только в марте этого года.

Смерть повара шокировала его друзей и коллег. Кроме того, соболезнования семье погибшего выразила исполнительница Лолита Милявская. Она сообщила, что Чеша был ее настоящим фанатом, который часто бывал на ее выступлениях.

Между тем выяснилось, что в день, когда произошел пожар, Милявская могла ужинать в ресторане Чеша. Именно в эти дни Лолита была со своим шоу в Краснодаре, и мужчина приглашал поесть в своем заведении артистку и ее команду.

"Два дня назад Павел звал нас всем коллективом покушать в его кафе... Отказалась. В посте последнем написал, что я очень напоминаю ему маму", – высказалась о трагедии вокалистка.





В своем блоге Павел признавался, что для него Лолита не просто кумир, а по-настоящему родной человек. Он вспоминал свою первую встречу с артисткой в Израиле. Тогда мужчина был совсем один, и звезда его прибодрила.

Известно, что Павел Чеша уже сталкивался лицом к лицу со смертью. В 2019 году у 30-летнего на тот момент парня обнаружили рак крови. Однако повар смог справиться с недугом.

Ранее сообщалось, что Лолита угодила в жуткий скандал на концерте.