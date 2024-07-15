Лолита угодила в жуткий скандал на концерте: "После отъезда Пугачевой вы стали все жалкие"

Известная исполнительница Лолита Милявская медленно, но верно возвращается к концертам после грандиозного скандала, который разразился из-за "голой" вечеринки. Тогда артистка столкнулась с "отменой" и несколько месяцев просидела, как она говорит сама, "на пенсии". Сейчас же дорогу на сцену певице снова открыли, и в эти дни она выступает на VK Fest. Правда, теперь за бывшей женой Александра Цекало наблюдают особенно пристально, и неосторожный поступок снова привел к скандалу.

А все из-за того, что 60-летняя артистка решила исполнить свою песню вместе с Дарьей Зотеевой, которую многие знают как Инстасамку. Они спели бессмертный хит Милявской "На Титанике". Лолита написала в своем блоге, что девушка очень нервничала, выступая вживую перед таким количеством людей.





Впрочем, даже это признание не помогло, и поклонники возмутились. Многие заявили, что Инстасамка поет ужасно, и назвали ее исполнение визгом.

"Это же ужас ужасный, одно дело записать на студии какой-то трек, там все подтянут, доделают, а это же вживую. Просто треш. Ну не уговаривайте нас её любить (безвкусица), аж уши режет", "После отъезда Пугачёвой какие же вы все стали жалкие и убогие... Лолита, дно давно пробито, не усугубляйте такими публикациями еще хорошую память о вас", "Певице" не стыдно? Деградация эстрады продолжается! Лолита, вам не противно?", – высказали свое мнение комментаторы.

Напомним, это не первый случай, когда Инстасамка оконфузилась на концерте. На прошлогоднем VK Fest певица попала в такую же ситуацию. После этого она начала заниматься с педагогом по вокалу.

Ранее сообщалось, что Лолита вышагивала по сцене, тряся голыми ягодицами. Зрители освистали позорное выступление певицы.